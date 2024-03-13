13 марта 2024

В тюменские школы нагрянули силовики

Тюменские школы проверяют кинологи со служебными собаками
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, собака, арест, кинолог, силовик, фсин, суд
Силовики проверяют тюменские школы перед выборами президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Тюмени сотрудники кинологического отдела областного управления Росгвардии проверяют школы города прямо во время занятий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, визит силовиков в образовательные учреждения связан с предстоящими выборами президента РФ.

«Во многих школах города будут находиться избирательные участки. Силовики проверяют объекты на безопасность. К слову, на режим занятий учащихся их работа никак не влияет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарий тюменского управления Росгвардии ожидается. В пресс-службу департамента образования Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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В Тюмени сотрудники кинологического отдела областного управления Росгвардии проверяют школы города прямо во время занятий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, визит силовиков в образовательные учреждения связан с предстоящими выборами президента РФ. «Во многих школах города будут находиться избирательные участки. Силовики проверяют объекты на безопасность. К слову, на режим занятий учащихся их работа никак не влияет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарий тюменского управления Росгвардии ожидается. В пресс-службу департамента образования Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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