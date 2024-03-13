В тюменские школы нагрянули силовики

В Тюмени сотрудники кинологического отдела областного управления Росгвардии проверяют школы города прямо во время занятий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, визит силовиков в образовательные учреждения связан с предстоящими выборами президента РФ.
«Во многих школах города будут находиться избирательные участки. Силовики проверяют объекты на безопасность. К слову, на режим занятий учащихся их работа никак не влияет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Комментарий тюменского управления Росгвардии ожидается. В пресс-службу департамента образования Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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