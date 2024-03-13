Губернатор Махонин лично проверил работу центра наблюдения на выборах. Фото

14 марта 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин проконтролировал работу центра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил центр общественного наблюдения на выборах президента РФ. Как сообщается в telegram-канале главы региона, он проверил, как организована его работа. «Уже завтра начнется голосование на выборах президента России. Внимательно следить за тем, чтобы все прошло открыто и без нарушений, будут в Центре общественного видеонаблюдения. Проверил, как организована его работа», — отметил губернатор. В центре в «Кристалле» будут работать наблюдатели Общественной палаты Пермского края, представители партий, эксперты. Здесь выведены трансляции с камер, которые установлены на всех УИК. В центре также организована единая горячая линия, куда можно обратиться с жалобами на нарушения избирательного законодательства. Здесь работает и ситуационный центр мониторинга хода выборов, который будет всесторонне проверять все обращения. Кстати, здесь же будут работать наблюдатели, которые проследят за ходом дистанционного электронного голосования, убедившись в его достоверности. Глава крайизбиркома Игорь Вагин подчеркнул, что центр сейчас на 100% готов к мониторингу хода избирательного процесса. Его работа, по словам Вагина, «обеспечит прозрачность и легитимность выборов и позволит противостоять попыткам их дискредитации». Ранее URA.RU сообщало, что все УИК в Прикамье оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. С 881 участка будет обеспечена трансляция на портал видеонаблюдения. Еще 50 ТИК и 867 УИК оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью. telegram-канал Дмитрия Махонина> telegram-канал Дмитрия Махонина> telegram-канал Избирательной комиссии Пермского края telegram-канал Избирательной комиссии Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил центр общественного наблюдения на выборах президента РФ. Как сообщается в telegram-канале главы региона, он проверил, как организована его работа. «Уже завтра начнется голосование на выборах президента России. Внимательно следить за тем, чтобы все прошло открыто и без нарушений, будут в Центре общественного видеонаблюдения. Проверил, как организована его работа», — отметил губернатор. В центре в «Кристалле» будут работать наблюдатели Общественной палаты Пермского края, представители партий, эксперты. Здесь выведены трансляции с камер, которые установлены на всех УИК. В центре также организована единая горячая линия, куда можно обратиться с жалобами на нарушения избирательного законодательства. Здесь работает и ситуационный центр мониторинга хода выборов, который будет всесторонне проверять все обращения. Кстати, здесь же будут работать наблюдатели, которые проследят за ходом дистанционного электронного голосования, убедившись в его достоверности. Глава крайизбиркома Игорь Вагин подчеркнул, что центр сейчас на 100% готов к мониторингу хода избирательного процесса. Его работа, по словам Вагина, «обеспечит прозрачность и легитимность выборов и позволит противостоять попыткам их дискредитации». Ранее URA.RU сообщало, что все УИК в Прикамье оснащены камерами видеонаблюдения и видеофиксации. С 881 участка будет обеспечена трансляция на портал видеонаблюдения. Еще 50 ТИК и 867 УИК оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью.