«Ведомости»: правительство РФ продаст пермский национализированный «Метафракс»

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Всесезонный курорт Губаха. Пермский край. Пермь, коксохим, коксохимическое производство, метафракс
Завод в Губахе перейдет в частное владение Фото:
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Национализация завода «Метафракс»

Правительство Российской Федерации планирует продать часть активов «Метафракса», которые были изъяты в собственность государства. В их число входит АО «Метафракс Кемикалс», расположенный в Губахе Пермского края.

«Продажа „Метафракса“ обеспечит увеличение поступлений средств от приватизации в доход государства. Планируется продать не только „Метафракс Кемикалс“, но и „Росспиртпром“, агрохолдинг „Покровский“, банк „Вятич“, а также Челябинский электрометаллургический комбинат и Калининградский морской порт», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя в министерстве финансов РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 сентября 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генпрокуратуры и «Метафракс» перешел в собственность государства. Сообщается, что основным покупателем акций компании считается холдинг «Росхим».

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Правительство Российской Федерации планирует продать часть активов «Метафракса», которые были изъяты в собственность государства. В их число входит АО «Метафракс Кемикалс», расположенный в Губахе Пермского края. «Продажа „Метафракса“ обеспечит увеличение поступлений средств от приватизации в доход государства. Планируется продать не только „Метафракс Кемикалс“, но и „Росспиртпром“, агрохолдинг „Покровский“, банк „Вятич“, а также Челябинский электрометаллургический комбинат и Калининградский морской порт», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя в министерстве финансов РФ. Ранее URA.RU сообщало, что 8 сентября 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генпрокуратуры и «Метафракс» перешел в собственность государства. Сообщается, что основным покупателем акций компании считается холдинг «Росхим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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