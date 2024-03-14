«Ведомости»: правительство РФ продаст пермский национализированный «Метафракс»

Завод в Губахе перейдет в частное владение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Национализация завода «Метафракс»

Правительство Российской Федерации планирует продать часть активов «Метафракса», которые были изъяты в собственность государства. В их число входит АО «Метафракс Кемикалс», расположенный в Губахе Пермского края.

«Продажа „Метафракса“ обеспечит увеличение поступлений средств от приватизации в доход государства. Планируется продать не только „Метафракс Кемикалс“, но и „Росспиртпром“, агрохолдинг „Покровский“, банк „Вятич“, а также Челябинский электрометаллургический комбинат и Калининградский морской порт», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя в министерстве финансов РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 сентября 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск генпрокуратуры и «Метафракс» перешел в собственность государства. Сообщается, что основным покупателем акций компании считается холдинг «Росхим».