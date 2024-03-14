Завод из Беларуси поможет челябинским аграриям спасти урожай от вредителей

Челябинским аграриям помогут защитить растения от паразитов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Завод «Франдеса» из Беларуси представил аграриям Челябинской области препараты против вредителей на замену ушедшему импорту. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, компания поможет защитить посевы от сорняков, болезней растений и насекомых.

«Заместить поставку средств защиты растений из западных стран помогут партнеры из Беларуси. Челябинским аграриям представили препараты для борьбы с сорняками, с болезнями растений, с насекомыми-вредителями», —— рассказали в минсельхозе.

Компания занимает 20% рынка средств защиты растений Беларуси. В соседней республике зарегистрирован 71 препарат, в России — 28. Потребность в надежной защите у челябинцев в предстоящем сезоне возрастет. В планах — вырастить 1 млн 844 тысячи тонн зерна, 116,5 тысячи тонн картофеля, 36,1 тысячи тонн полевых овощей.

В начале 2023 года делегация Беларуси посетила тепличные комплексы региона. Гостей познакомили с российскими технологиями выращивания овощей закрытого грунта. В октябре того же года в ходе визита белорусской делегации в Челябинск министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин и представитель руководства Минского тракторного завода Михаил Вардугин договорились увеличить поставки тракторов «Беларус» челябинским аграриям.