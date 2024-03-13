Пешеходную улицу в столице Ямала украсят гирляндой за 13 млн рублей

В столице Ямала изменится декоративное освещение на улице Ленина. Иллюминация «Звездное небо» на главной пешеходной улице Салехарда станет длиннее на 137 метров. Начальная стоимость закупки — почти 20 млн рублей. В ходе торгов ценник опустился до 13 млн рублей, следует из документации АИС «Закупки». Победитель торгов — ИП «Хрущева А.Д.».
«Электронный аукцион — приобретение и монтаж декоративного уличного освещения по ул. Ленина. Начальная стоимость закупки — 19,4 млн рублей», — следует из документации лота. В ходе торгов цена снижена до 12,9 млн рублей. Победитель торгов — ИП Хрущева А.Д.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Салехарда, иллюминацию «Звездное небо» на главной пешеходной улице Ленина ждет реконструкция. «Любимая фотозона горожан станет еще длиннее на 137 м, итого — почти 200 м и тысячи лампочек. Для этого потребуется установить еще 26 бетонных опор», — уточняет собеседник.
Источник также сообщает, что разработка проектной документации продолжается. Весной начнется монтаж декоративного освещения и его инфраструктуры.
Власти Салехарда также намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Ранее URA.RU сообщало, что здесь разместятся парковая и прогулочная территория, флотский спуск. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей.
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