13 марта 2024

Пешеходную улицу в столице Ямала украсят гирляндой за 13 млн рублей

В Салехарде обновят иллюминацию на улице Ленина
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, зима, благоустройство, украшение города, гирлянда, новый год, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация
Любимая фотозона жителей Салехарда станет длиннее на 137 метров Фото:

В столице Ямала изменится декоративное освещение на улице Ленина. Иллюминация «Звездное небо» на главной пешеходной улице Салехарда станет длиннее на 137 метров. Начальная стоимость закупки — почти 20 млн рублей. В ходе торгов ценник опустился до 13 млн рублей, следует из документации АИС «Закупки». Победитель торгов — ИП «Хрущева А.Д.».

«Электронный аукцион — приобретение и монтаж декоративного уличного освещения по ул. Ленина. Начальная стоимость закупки — 19,4 млн рублей», — следует из документации лота. В ходе торгов цена снижена до 12,9 млн рублей. Победитель торгов — ИП Хрущева А.Д.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Салехарда, иллюминацию «Звездное небо» на главной пешеходной улице Ленина ждет реконструкция. «Любимая фотозона горожан станет еще длиннее на 137 м, итого — почти 200 м и тысячи лампочек. Для этого потребуется установить еще 26 бетонных опор», — уточняет собеседник.

Источник также сообщает, что разработка проектной документации продолжается. Весной начнется монтаж декоративного освещения и его инфраструктуры.

Власти Салехарда также намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Ранее URA.RU сообщало, что здесь разместятся парковая и прогулочная территория, флотский спуск. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей.

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В столице Ямала изменится декоративное освещение на улице Ленина. Иллюминация «Звездное небо» на главной пешеходной улице Салехарда станет длиннее на 137 метров. Начальная стоимость закупки — почти 20 млн рублей. В ходе торгов ценник опустился до 13 млн рублей, следует из документации АИС «Закупки». Победитель торгов — ИП «Хрущева А.Д.». «Электронный аукцион — приобретение и монтаж декоративного уличного освещения по ул. Ленина. Начальная стоимость закупки — 19,4 млн рублей», — следует из документации лота. В ходе торгов цена снижена до 12,9 млн рублей. Победитель торгов — ИП Хрущева А.Д. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Салехарда, иллюминацию «Звездное небо» на главной пешеходной улице Ленина ждет реконструкция. «Любимая фотозона горожан станет еще длиннее на 137 м, итого — почти 200 м и тысячи лампочек. Для этого потребуется установить еще 26 бетонных опор», — уточняет собеседник. Источник также сообщает, что разработка проектной документации продолжается. Весной начнется монтаж декоративного освещения и его инфраструктуры. Власти Салехарда также намерены обустроить прибрежную зону вдоль реки Полябта по улице Набережной. Ранее URA.RU сообщало, что здесь разместятся парковая и прогулочная территория, флотский спуск. Начальная стоимость работ определена заказчиком в 202 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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