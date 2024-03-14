Гладков: ПВО сбила 10 целей над Белгородом, есть погибшая

Российская противовоздушная оборона сбила 10 воздушных целей над Белгородом. Однако из-за обстрелов со стороны ВСУ погибла мирная жительница, трое граждан пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», —
Также Гладков сообщил, что из-за взрыва пострадал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Транспорт опрокинулся в кювет, а женщина скончалась от травм. Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадали три человека. Повреждены несколько квартир в восьми многоквартирных домах и 13 автомобилей.
ВСУ атакуют Белгородскую область с утра 14 марта. Ранее Гладков уже сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.
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