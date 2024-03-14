Гладков: ПВО сбила 10 целей над Белгородом, есть погибшая

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Из-за атаки ВСУ повреждены квартиры в восьми домах (архивное фото) Фото:

Российская противовоздушная оборона сбила 10 воздушных целей над Белгородом. Однако из-за обстрелов со стороны ВСУ погибла мирная жительница, трое граждан пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Сейчас уточняется информация о повреждениях.

Также Гладков сообщил, что из-за взрыва пострадал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Транспорт опрокинулся в кювет, а женщина скончалась от травм. Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадали три человека. Повреждены несколько квартир в восьми многоквартирных домах и 13 автомобилей.

ВСУ атакуют Белгородскую область с утра 14 марта. Ранее Гладков уже сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.

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Российская противовоздушная оборона сбила 10 воздушных целей над Белгородом. Однако из-за обстрелов со стороны ВСУ погибла мирная жительница, трое граждан пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — написал Вячеслав Гладков у себя в telegram-канале. Сейчас уточняется информация о повреждениях. Также Гладков сообщил, что из-за взрыва пострадал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Транспорт опрокинулся в кювет, а женщина скончалась от травм. Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадали три человека. Повреждены несколько квартир в восьми многоквартирных домах и 13 автомобилей. ВСУ атакуют Белгородскую область с утра 14 марта. Ранее Гладков уже сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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