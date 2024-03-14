В Челябинске построят первый аквапарк с 4-х звездочной гостиницей. Фото

В Челябинске аквапарк с четырехзвездочной гостиницей построят до конца 2026 года
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Аквапарк "Лимпопо". Екатеринбург, аквапарк лимпопо, лимпопо
Первый в Челябинске аквапарк с отелем построят на улице Братьев Кашириных до 2026 года Фото:

На Северо-западе Челябинска до конца 2026 года построят аквапарк «Большая вода» с отелем категории 4 «звезды», комплекс возведут недалеко от Ледовой арены «Трактор». На данный момент проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России, сообщается на сайте о туризме.

«В Челябинске „Большая вода“ — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142. Сейчас проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года», — сообщается в telegram-канале «Туризм РФ».

Будущий туристический комплекс будет включать в себя гостиницу на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр. Первый аквапарк с отелем в Челябинске позволит обеспечить годовой турпоток до 1 млн гостей.

В Челябинске «Большая вода» — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142
В Челябинске «Большая вода» — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142
Фото:

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На Северо-западе Челябинска до конца 2026 года построят аквапарк «Большая вода» с отелем категории 4 «звезды», комплекс возведут недалеко от Ледовой арены «Трактор». На данный момент проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России, сообщается на сайте о туризме. «В Челябинске „Большая вода“ — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142. Сейчас проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года», — сообщается в telegram-канале «Туризм РФ». Будущий туристический комплекс будет включать в себя гостиницу на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр. Первый аквапарк с отелем в Челябинске позволит обеспечить годовой турпоток до 1 млн гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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