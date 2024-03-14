В Челябинске аквапарк с четырехзвездочной гостиницей построят до конца 2026 года

Первый в Челябинске аквапарк с отелем построят на улице Братьев Кашириных до 2026 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Северо-западе Челябинска до конца 2026 года построят аквапарк «Большая вода» с отелем категории 4 «звезды», комплекс возведут недалеко от Ледовой арены «Трактор». На данный момент проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России, сообщается на сайте о туризме.

«В Челябинске „Большая вода“ — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142. Сейчас проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года», — сообщается в telegram-канале «Туризм РФ».

Будущий туристический комплекс будет включать в себя гостиницу на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр. Первый аквапарк с отелем в Челябинске позволит обеспечить годовой турпоток до 1 млн гостей.

В Челябинске «Большая вода» — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142 Фото: telegram-канал «Туризм РФ»