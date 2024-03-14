На Северо-западе Челябинска до конца 2026 года построят аквапарк «Большая вода» с отелем категории 4 «звезды», комплекс возведут недалеко от Ледовой арены «Трактор». На данный момент проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России, сообщается на сайте о туризме.
«В Челябинске „Большая вода“ — первый аквапарк с гостиницей 4* будет построен на улице Братьев Кашириных, 142. Сейчас проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года», — сообщается в telegram-канале «Туризм РФ».
Будущий туристический комплекс будет включать в себя гостиницу на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр. Первый аквапарк с отелем в Челябинске позволит обеспечить годовой турпоток до 1 млн гостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.