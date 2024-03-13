Тюменская опера прозвучит на всю Россию

Оперу «Руслан и Людмила» в исполнении тюменских музыкантов смогут увидеть все жители России на портале «Культура.РФ», который создан по инициативе президента России в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Концерт от тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии по результатам конкурсного отбора Минкультуры России вошел в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году. Постановка будет транслироваться на портале «Культура.РФ», — говорится в сообщении.
По словам директор департамента культуры Тюменской области Елены Майер, показ оперы в тюменском исполнении обратят особое внимание россиян на местные творческие коллективы. «Посмотрев трансляцию, многие зрители, уверена, захотят попасть на концерты в Тюменскую филармонию, чтобы услышать живой звук», — цитирует инфоцентр слова Майер.
В Тюмени опера прозвучит вживую на музыкальном фестивале, посвященном 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. В рамках фестиваля зрителей ожидают два симфонических концерта и один оперный.
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