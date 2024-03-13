13 марта 2024

Тюменская опера прозвучит на всю Россию

Оперу в исполнении тюменских музыкантов покажут на портале «Культура.РФ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, дирижер
Проект станет частью фестиваля Михаила Глинки, который пройдет в тюменской филармонии Фото:

Оперу «Руслан и Людмила» в исполнении тюменских музыкантов смогут увидеть все жители России на портале «Культура.РФ», который создан по инициативе президента России в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Концерт от тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии по результатам конкурсного отбора Минкультуры России вошел в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году. Постановка будет транслироваться на портале «Культура.РФ», — говорится в сообщении.

По словам директор департамента культуры Тюменской области Елены Майер, показ оперы в тюменском исполнении обратят особое внимание россиян на местные творческие коллективы. «Посмотрев трансляцию, многие зрители, уверена, захотят попасть на концерты в Тюменскую филармонию, чтобы услышать живой звук», — цитирует инфоцентр слова Майер.

В Тюмени опера прозвучит вживую на музыкальном фестивале, посвященном 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. В рамках фестиваля зрителей ожидают два симфонических концерта и один оперный.

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Оперу «Руслан и Людмила» в исполнении тюменских музыкантов смогут увидеть все жители России на портале «Культура.РФ», который создан по инициативе президента России в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Концерт от тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии по результатам конкурсного отбора Минкультуры России вошел в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году. Постановка будет транслироваться на портале «Культура.РФ», — говорится в сообщении. По словам директор департамента культуры Тюменской области Елены Майер, показ оперы в тюменском исполнении обратят особое внимание россиян на местные творческие коллективы. «Посмотрев трансляцию, многие зрители, уверена, захотят попасть на концерты в Тюменскую филармонию, чтобы услышать живой звук», — цитирует инфоцентр слова Майер. В Тюмени опера прозвучит вживую на музыкальном фестивале, посвященном 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. В рамках фестиваля зрителей ожидают два симфонических концерта и один оперный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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