МОК заставит спортсменов из РФ осудить СВО ради допуска к Олимпиаде

14 марта 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Российских спортсменов заставят осудить СВО для допуска на Олимпиаду, сказал Станислав Поздняков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный олимпийский комитет заставит российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине для допуска на Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «В числе критериев МОК для допуска россиян на Олимпиаду в Париже будет осуждение спецоперации на Украине», — заявил Станислав Поздняков. Его слова передает РИА Новости. По его словам, ОКР не намерен идти по пути дискриминации Олимпийских игр. Однако он подчеркнул, что международные состязания должны проходить на равных для всех спортсменов условиях, без какой-либо дискриминации. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены до состязаний только под нейтральным статусом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный олимпийский комитет заставит российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине для допуска на Олимпиаду, которая пройдет в Париже. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «В числе критериев МОК для допуска россиян на Олимпиаду в Париже будет осуждение спецоперации на Украине», — заявил Станислав Поздняков. Его слова передает РИА Новости. По его словам, ОКР не намерен идти по пути дискриминации Олимпийских игр. Однако он подчеркнул, что международные состязания должны проходить на равных для всех спортсменов условиях, без какой-либо дискриминации. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены до состязаний только под нейтральным статусом.