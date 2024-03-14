В Перми скончался известный археолог и историк Андрей Белавин

14 марта 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Андрею Белавину было 65 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми умер историк, археолог и преподаватель педуниверситета Андрей Белавин. О его смерти сообщил Григорий Головчанский в сообществе «Пермь Foreverв соцсети «ВКонтакте». «Археология понесла невосполнимую потерю», — написал Головчанский в сообществе. Андрею Белавину было 65 лет. Белавин был профессором кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии в пермском педагогическом университете. В 1981 году Белавин создал Пермскую археологическую экспедицию ВООПИК, которая в 1984 году была преобразована в Камскую археолого-этнографическую экспедицию ПГПУ. Андрей Белавин сообщество «Пермь Forever», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми умер историк, археолог и преподаватель педуниверситета Андрей Белавин. О его смерти сообщил Григорий Головчанский в сообществе «Пермь Foreverв соцсети «ВКонтакте». «Археология понесла невосполнимую потерю», — написал Головчанский в сообществе. Андрею Белавину было 65 лет. Белавин был профессором кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии в пермском педагогическом университете. В 1981 году Белавин создал Пермскую археологическую экспедицию ВООПИК, которая в 1984 году была преобразована в Камскую археолого-этнографическую экспедицию ПГПУ.