В Перми скончался известный археолог и историк Андрей Белавин

Андрею Белавину было 65 лет
В Перми умер историк, археолог и преподаватель педуниверситета Андрей Белавин. О его смерти сообщил Григорий Головчанский в сообществе «Пермь Foreverв соцсети «ВКонтакте».
«Археология понесла невосполнимую потерю», — написал Головчанский в сообществе. Андрею Белавину было 65 лет.
Белавин был профессором кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии в пермском педагогическом университете. В 1981 году Белавин создал Пермскую археологическую экспедицию ВООПИК, которая в 1984 году была преобразована в Камскую археолого-этнографическую экспедицию ПГПУ.
Андрей Белавин
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