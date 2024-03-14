В Перми скончался известный археолог и историк Андрей Белавин

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Андрею Белавину было 65 лет Фото:

В Перми умер историк, археолог и преподаватель педуниверситета Андрей Белавин. О его смерти сообщил Григорий Головчанский в сообществе «Пермь Foreverв соцсети «ВКонтакте».

«Археология понесла невосполнимую потерю», — написал Головчанский в сообществе. Андрею Белавину было 65 лет.

Белавин был профессором кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии в пермском педагогическом университете. В 1981 году Белавин создал Пермскую археологическую экспедицию ВООПИК, которая в 1984 году была преобразована в Камскую археолого-этнографическую экспедицию ПГПУ.

Андрей Белавин
Андрей Белавин
Фото:

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В Перми умер историк, археолог и преподаватель педуниверситета Андрей Белавин. О его смерти сообщил Григорий Головчанский в сообществе «Пермь Foreverв соцсети «ВКонтакте». «Археология понесла невосполнимую потерю», — написал Головчанский в сообществе. Андрею Белавину было 65 лет. Белавин был профессором кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии в пермском педагогическом университете. В 1981 году Белавин создал Пермскую археологическую экспедицию ВООПИК, которая в 1984 году была преобразована в Камскую археолого-этнографическую экспедицию ПГПУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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