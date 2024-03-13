13 марта 2024

Штормовой ветер и мороз угрожает жителям ЯНАО

МЧС предупредило ямальцев об опасной погоде
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
В ЯНАО 15 марта ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 15 марта ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду, в Тазовском и Ямальском районах до 20 метров в секунду (соответствует шторму по шкале Бофорта — прим. URA.RU). Ночью столбик термометра опустится до 30 градусов, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«По данным синоптиков 15 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 метров в секунду, в Ямальском и северо-западной части Тазовского района порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Ночные температуры составят до минус 30 градусов.

В ЯНАО с начала недели стоит по-зимнему морозная погода. Из-за метели возможны ограничения в работе зимников.

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В ЯНАО 15 марта ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду, в Тазовском и Ямальском районах до 20 метров в секунду (соответствует шторму по шкале Бофорта — прим. URA.RU). Ночью столбик термометра опустится до 30 градусов, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «По данным синоптиков 15 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 метров в секунду, в Ямальском и северо-западной части Тазовского района порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Ночные температуры составят до минус 30 градусов. В ЯНАО с начала недели стоит по-зимнему морозная погода. Из-за метели возможны ограничения в работе зимников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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