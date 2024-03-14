14 марта 2024

Губернатор Текслер и его жена проголосовали на президентских выборах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы. Челябинск
Алексей Текслер и его супруга Ирина одними из первых сделали свой выбор Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 марта одним из первых проголосовал на выборах президента России. На участок для голосования он пришел с супругой Ириной, передает корреспондент URA.RU с места события.

«С супругой проголосовали на выборах президента. Сделали это традиционно в моей школе. Выборы президента это самые важные выборы. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинска область была и будет опорой нашей страны. Мы несмотря на все трудности, сложности нашего времени движемся вперед», — сказал глава региона.

Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.

Выборы. Челябинск
Алексей Текслер заявил, что президентские выборы самые важные в России
Фото:
Выборы. Челябинск
Алескей Текслер и его жена Ирина традиционно голосуют в школе 92
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 марта одним из первых проголосовал на выборах президента России. На участок для голосования он пришел с супругой Ириной, передает корреспондент URA.RU с места события. «С супругой проголосовали на выборах президента. Сделали это традиционно в моей школе. Выборы президента это самые важные выборы. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинска область была и будет опорой нашей страны. Мы несмотря на все трудности, сложности нашего времени движемся вперед», — сказал глава региона. Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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