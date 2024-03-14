Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 марта одним из первых проголосовал на выборах президента России. На участок для голосования он пришел с супругой Ириной, передает корреспондент URA.RU с места события.
«С супругой проголосовали на выборах президента. Сделали это традиционно в моей школе. Выборы президента это самые важные выборы. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинска область была и будет опорой нашей страны. Мы несмотря на все трудности, сложности нашего времени движемся вперед», — сказал глава региона.
Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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