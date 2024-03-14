Губернатор Текслер и его жена проголосовали на президентских выборах. Фото, видео

15 марта 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер и его супруга Ирина одними из первых сделали свой выбор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 марта одним из первых проголосовал на выборах президента России. На участок для голосования он пришел с супругой Ириной, передает корреспондент URA.RU с места события. «С супругой проголосовали на выборах президента. Сделали это традиционно в моей школе. Выборы президента это самые важные выборы. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинска область была и будет опорой нашей страны. Мы несмотря на все трудности, сложности нашего времени движемся вперед», — сказал глава региона. Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. Алексей Текслер заявил, что президентские выборы самые важные в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алескей Текслер и его жена Ирина традиционно голосуют в школе 92 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 марта одним из первых проголосовал на выборах президента России. На участок для голосования он пришел с супругой Ириной, передает корреспондент URA.RU с места события. «С супругой проголосовали на выборах президента. Сделали это традиционно в моей школе. Выборы президента это самые важные выборы. В эти дни важно показать нашу сплоченность, наше единство. Челябинска область была и будет опорой нашей страны. Мы несмотря на все трудности, сложности нашего времени движемся вперед», — сказал глава региона. Традиционно семья Текслеров голосует на участке, расположенном в школе №92 в Металлургическом районе. Это учебное заведение заканчивал глава области. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.