Разработчик поезда на магнитной подушке судится с компанией Роскосмоса из Миасса

Судебный процесс пройдет в упрощенном порядке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разработчик поезда на магнитной подушке, АО «Корпорация „МИТ“» (Москва), судится с ГРЦ им. Макеева в Миассе (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец требует уплаты 713,7 тысячи рублей.

«Исковое заявление АО „Корпорация ‚МИТ‘“ принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства», — отмечено в определении челябинского суда.

Инициатор спора считает, что со стороны ракетного центра имело место неосновательное обогащение. Составная часть опытно-конструкторской работы в интересах ГРЦ была проведена по договору, заключенному в апреле 2014 года. Предметом судебного разбирательства стала сумма долга в 606,7 тысячи рублей. На задолженность истец начислили проценты за пользование чужими денежными средствами за 22 месяца с 2022 по 2023 годы. «Корпорация „МИТ“» оптребовала продолжить начисление процентов до момента, пока ответчик не исполнит обязательства.

Летом 2022 года Московский институт теплотехники («Корпорация „МИТ“») заявил о проекте строительства первой в России трассы с поездом на магнитной подушке для Ленинградской области. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2025 году.

При подготовке информации URA.RU обратилось к обеим компаниям. К моменту публикации ответы не получены.