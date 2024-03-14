Певица Савичева анонсировала совместную песню с Джизусом

В ближайшее время выйдет совместный трек Савичевой и Джизуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева из Кургана рассказала, с кем будет следующая совместная песня. Артистка выпустит трек, который споет вместе с исполнителем Джизус (настоящее имя Владислав Кожихов). Об этом Савичева сообщила в своем telegram-канале.

«Ну хотела я интригу до конца сохранить, но уже все рассказали. Делаем фит с Джизусом. Будет очень круто и от души. Если все будет ок, то релиз скоро», — пишет у себя на канале Савичева.

Подробностей о том, в каком жанре и о чем будет трек, курганская певица не сообщила. Согласно информации из открытых данных, Савичева сама предложила Джизусу записать совместную песню.

Рок-музыкант и рэпер Владислав Кожихов, или известный как Джизус, известный российский исполнитель. Его самые известные песни это: «Что мы с тобой наделали?», «Не пара», «Рассвет», «Девочка в классе» и «Ты ничего не поняла». Суммарно его альбомы набрали более 80 миллионов прослушиваний на платформе VK Music.

Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта.