Певица Савичева анонсировала совместную песню с Джизусом

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, савичева юлия
В ближайшее время выйдет совместный трек Савичевой и Джизуса Фото:

Певица Юлия Савичева из Кургана рассказала, с кем будет следующая совместная песня. Артистка выпустит трек, который споет вместе с исполнителем Джизус (настоящее имя Владислав Кожихов). Об этом Савичева сообщила в своем telegram-канале.

«Ну хотела я интригу до конца сохранить, но уже все рассказали. Делаем фит с Джизусом. Будет очень круто и от души. Если все будет ок, то релиз скоро», — пишет у себя на канале Савичева.

Подробностей о том, в каком жанре и о чем будет трек, курганская певица не сообщила. Согласно информации из открытых данных, Савичева сама предложила Джизусу записать совместную песню.

Рок-музыкант и рэпер Владислав Кожихов, или известный как Джизус, известный российский исполнитель. Его самые известные песни это: «Что мы с тобой наделали?», «Не пара», «Рассвет», «Девочка в классе» и «Ты ничего не поняла». Суммарно его альбомы набрали более 80 миллионов прослушиваний на платформе VK Music.

Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта.

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Певица Юлия Савичева из Кургана рассказала, с кем будет следующая совместная песня. Артистка выпустит трек, который споет вместе с исполнителем Джизус (настоящее имя Владислав Кожихов). Об этом Савичева сообщила в своем telegram-канале. «Ну хотела я интригу до конца сохранить, но уже все рассказали. Делаем фит с Джизусом. Будет очень круто и от души. Если все будет ок, то релиз скоро», — пишет у себя на канале Савичева. Подробностей о том, в каком жанре и о чем будет трек, курганская певица не сообщила. Согласно информации из открытых данных, Савичева сама предложила Джизусу записать совместную песню. Рок-музыкант и рэпер Владислав Кожихов, или известный как Джизус, известный российский исполнитель. Его самые известные песни это: «Что мы с тобой наделали?», «Не пара», «Рассвет», «Девочка в классе» и «Ты ничего не поняла». Суммарно его альбомы набрали более 80 миллионов прослушиваний на платформе VK Music. Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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