12 марта 2024

Певица Савичева выпустила клип, созданный нейросетью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
У Юлии Савичевой состоялась премьера клипа Фото:

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. Об этом курганская певица сообщила в своем telegram-канале.

«Это mood видео полностью создано с помощью искусственного интеллекта. Для этого я поднимала свои архивы, фотосессии, детские фотографии. Хотелось передать состояние песни, мои внутренние ощущения: как в детстве хотела стать артисткой, как любила закапывать клады в песок, качаться на качелях, как воплощались мои мечты и желания, как я приходила в гармонию с собой уже в осознанном возрасте», — указано в посте канала «Юлия Савичева».

Певица также написала, что человек теряет контакт со своим внутренним ребенком, когда становится старше. С ее слов, гармония в жизни достигается тогда, когда сам человек принимает все стороны своей личности. Савичева также поблагодарила художника-режиссера Регину Шастаеву, которая и создала этот клип.

Ранее URA.RU писало, что у певицы Юлии Савичевой состоялась премьера новой песни о любви к себе. Трек должен стать частью нового альбома артистки.

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Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. Об этом курганская певица сообщила в своем telegram-канале. «Это mood видео полностью создано с помощью искусственного интеллекта. Для этого я поднимала свои архивы, фотосессии, детские фотографии. Хотелось передать состояние песни, мои внутренние ощущения: как в детстве хотела стать артисткой, как любила закапывать клады в песок, качаться на качелях, как воплощались мои мечты и желания, как я приходила в гармонию с собой уже в осознанном возрасте», — указано в посте канала «Юлия Савичева». Певица также написала, что человек теряет контакт со своим внутренним ребенком, когда становится старше. С ее слов, гармония в жизни достигается тогда, когда сам человек принимает все стороны своей личности. Савичева также поблагодарила художника-режиссера Регину Шастаеву, которая и создала этот клип. Ранее URA.RU писало, что у певицы Юлии Савичевой состоялась премьера новой песни о любви к себе. Трек должен стать частью нового альбома артистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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