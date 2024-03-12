Певица Савичева выпустила клип, созданный нейросетью. Видео

13 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

У Юлии Савичевой состоялась премьера клипа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. Об этом курганская певица сообщила в своем telegram-канале. «Это mood видео полностью создано с помощью искусственного интеллекта. Для этого я поднимала свои архивы, фотосессии, детские фотографии. Хотелось передать состояние песни, мои внутренние ощущения: как в детстве хотела стать артисткой, как любила закапывать клады в песок, качаться на качелях, как воплощались мои мечты и желания, как я приходила в гармонию с собой уже в осознанном возрасте», — указано в посте канала «Юлия Савичева». Певица также написала, что человек теряет контакт со своим внутренним ребенком, когда становится старше. С ее слов, гармония в жизни достигается тогда, когда сам человек принимает все стороны своей личности. Савичева также поблагодарила художника-режиссера Регину Шастаеву, которая и создала этот клип. Ранее URA.RU писало, что у певицы Юлии Савичевой состоялась премьера новой песни о любви к себе. Трек должен стать частью нового альбома артистки.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, выпустила клип на свою новую песню «Девочка». Видеоряд для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. Об этом курганская певица сообщила в своем telegram-канале. «Это mood видео полностью создано с помощью искусственного интеллекта. Для этого я поднимала свои архивы, фотосессии, детские фотографии. Хотелось передать состояние песни, мои внутренние ощущения: как в детстве хотела стать артисткой, как любила закапывать клады в песок, качаться на качелях, как воплощались мои мечты и желания, как я приходила в гармонию с собой уже в осознанном возрасте», — указано в посте канала «Юлия Савичева». Певица также написала, что человек теряет контакт со своим внутренним ребенком, когда становится старше. С ее слов, гармония в жизни достигается тогда, когда сам человек принимает все стороны своей личности. Савичева также поблагодарила художника-режиссера Регину Шастаеву, которая и создала этот клип. Ранее URA.RU писало, что у певицы Юлии Савичевой состоялась премьера новой песни о любви к себе. Трек должен стать частью нового альбома артистки.