14 марта 2024

Губернатор Махонин на выборах президента воспользовался новыми технологиями. Видео

Губернатор Махонин принял участие в выборах президента
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© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин проголосовал во Дворце молодежи Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в выборах президента. Он голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок.

«Прежде всего хотелось проверить, как устроены выборы, как работают общественные наблюдатели. Посмотрел и убедился, что все действительно организовано на высоком уровне. И вторая моя задача как жителя Пермского края — проголосовать. Выборы — это не просто процедура, это еще и определение будущего страны», — сказал во время голосования Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель крайизбиркома Игорь Вагин голосовал онлайн: он сделал свой выбор при помощи формата дистанционного электронного голосования. Всего в регионе подано около 200 заявок на ДЭГ и больше 50 тысяч заявок на использование механизма «Мобильный избиратель».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в выборах президента. Он голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок. «Прежде всего хотелось проверить, как устроены выборы, как работают общественные наблюдатели. Посмотрел и убедился, что все действительно организовано на высоком уровне. И вторая моя задача как жителя Пермского края — проголосовать. Выборы — это не просто процедура, это еще и определение будущего страны», — сказал во время голосования Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что председатель крайизбиркома Игорь Вагин голосовал онлайн: он сделал свой выбор при помощи формата дистанционного электронного голосования. Всего в регионе подано около 200 заявок на ДЭГ и больше 50 тысяч заявок на использование механизма «Мобильный избиратель».
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