Губернатор Махонин на выборах президента воспользовался новыми технологиями. Видео

Губернатор Махонин принял участие в выборах президента

15 марта 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин проголосовал во Дворце молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в выборах президента. Он голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок. «Прежде всего хотелось проверить, как устроены выборы, как работают общественные наблюдатели. Посмотрел и убедился, что все действительно организовано на высоком уровне. И вторая моя задача как жителя Пермского края — проголосовать. Выборы — это не просто процедура, это еще и определение будущего страны», — сказал во время голосования Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что председатель крайизбиркома Игорь Вагин голосовал онлайн: он сделал свой выбор при помощи формата дистанционного электронного голосования. Всего в регионе подано около 200 заявок на ДЭГ и больше 50 тысяч заявок на использование механизма «Мобильный избиратель». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в выборах президента. Он голосовал в обновленном Дворце молодежи. Для этого глава региона воспользовался технологией «Мобильный избиратель», которая позволяет выбрать удобный для себя участок. «Прежде всего хотелось проверить, как устроены выборы, как работают общественные наблюдатели. Посмотрел и убедился, что все действительно организовано на высоком уровне. И вторая моя задача как жителя Пермского края — проголосовать. Выборы — это не просто процедура, это еще и определение будущего страны», — сказал во время голосования Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что председатель крайизбиркома Игорь Вагин голосовал онлайн: он сделал свой выбор при помощи формата дистанционного электронного голосования. Всего в регионе подано около 200 заявок на ДЭГ и больше 50 тысяч заявок на использование механизма «Мобильный избиратель».