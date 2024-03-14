Нарушителя остановили два экипажа ДПС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники полиции 14 марта устроили в Кургане погоню за пьяным водителем, который отказался останавливаться. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Ранним утром сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД России по г. Кургану несли службу в соответствии с дислокацией на перекрестке улиц Гоголя — Ленина в Кургане. Внимание автоинспекторов привлек автомобиль ВАЗ 21074, водитель которого не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Началось преследование», — указано в сообщении.

Водитель ВАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. После он выехал на шоссе им. Тюнина, двигаясь в сторону села Колесниково Кетовского муниципального округа. Сотрудникам полиции помог еще один экипаж. Вместе они заблокировали нарушителя. Столкнувшись с патрульным автомобилем водитель оставил машину и попытался скрыться, но его задержали.

Выяснилось, что житель Кетовского округа не имел водительского удостоверения и находился за рулем в состоянии опьянения. Полицейские составили в отношении нарушителя шесть административных протоколов. Его машину поместили на специализированную стоянку.