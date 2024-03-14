Путин дал старт строительству двух крупных объектов

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и ВСМ Москва — Санкт-Петербург Фото:

Президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом стало известно из совещания главы государства с правительством.

«Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции», — подчеркнул президент. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Путин добавил, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%. По его словам, строительство нового энергоблока Ленинградской АЭС «станет хорошим вкладом в эту работу».

Российский лидер подчеркнул, что от развития атомной энергетики и других генерирующих мощностей по всей стране зависит открытие новых социальных и промышленных объектов, реализация крупных инфраструктурных проектов. В том числе речь о создании высокоскоростного железнодорожного сообщения. Здесь, по его словам, флагманским станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Сегодня мы даем старт глобальному проекту — строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург», — сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Об этом он заявил в ходе совещания.

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Президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом стало известно из совещания главы государства с правительством. «Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции», — подчеркнул президент. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%. По его словам, строительство нового энергоблока Ленинградской АЭС «станет хорошим вкладом в эту работу». Российский лидер подчеркнул, что от развития атомной энергетики и других генерирующих мощностей по всей стране зависит открытие новых социальных и промышленных объектов, реализация крупных инфраструктурных проектов. В том числе речь о создании высокоскоростного железнодорожного сообщения. Здесь, по его словам, флагманским станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. «Сегодня мы даем старт глобальному проекту — строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург», — сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Об этом он заявил в ходе совещания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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