Путин дал старт строительству двух крупных объектов

14 марта 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и ВСМ Москва — Санкт-Петербург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом стало известно из совещания главы государства с правительством. «Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции», — подчеркнул президент. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%. По его словам, строительство нового энергоблока Ленинградской АЭС «станет хорошим вкладом в эту работу». Российский лидер подчеркнул, что от развития атомной энергетики и других генерирующих мощностей по всей стране зависит открытие новых социальных и промышленных объектов, реализация крупных инфраструктурных проектов. В том числе речь о создании высокоскоростного железнодорожного сообщения. Здесь, по его словам, флагманским станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. «Сегодня мы даем старт глобальному проекту — строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург», — сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Об этом он заявил в ходе совещания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом стало известно из совещания главы государства с правительством. «Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции», — подчеркнул президент. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%. По его словам, строительство нового энергоблока Ленинградской АЭС «станет хорошим вкладом в эту работу». Российский лидер подчеркнул, что от развития атомной энергетики и других генерирующих мощностей по всей стране зависит открытие новых социальных и промышленных объектов, реализация крупных инфраструктурных проектов. В том числе речь о создании высокоскоростного железнодорожного сообщения. Здесь, по его словам, флагманским станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. «Сегодня мы даем старт глобальному проекту — строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург», — сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Об этом он заявил в ходе совещания.