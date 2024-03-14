В Челябинске научились добывать электричество из канализации

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) предложили получать электроэнергию за счет стоков канализации. Как следует из документов Роспатента, конструкция позволит разработке функционировать без налипания волокон.
«Полезная модель относится к области гидротехники, в частности, к гидравлическим турбинам. Преобразует потенциальную энергию сточных вод в канализационной системе в электрическую», — отмечено в описании полезной модели.
Конструкция состоит из вращающейся вокруг своей оси трубы и двух неподвижных труб с обеих сторон от нее. Внутри подвижного элемента установлено колесо с лопастями. Форма направляющих лопаток сделана так, что предотвратит не только попадание твердых частиц, но и налипание посторонних волокон к элементам турбины. Все примеси окажутся в центре потока и протекут без последствий для механизма.
Автором разработки является инженер Егор Кожевников. Он указал, что предлагаемая модель может быть применена в горизонтально расположенной трубе в точке подключения к хозяйственно-бытовой канализационной системе.
Ученый является автором ряда других важных разработок. Инженер предложил конструкцию микрогидроэлектростанций для малых рек Горнозаводского края региона. Оперативно получить комментарий Кожевникова URA.RU не удалось.
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