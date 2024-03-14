В мэрии Екатеринбурга назвали самые аварийные перекрестки города

Мэрия Екатеринбурга выявила 10 самых аварийных дорог города

В 2024 году дорожники устранят причины ДТП на опасных перекрестках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на десяти самых опасных дорогах в 2022 году произошло 42 ДТП, в которых пострадали 58 человека и еще один погиб. Председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков заявил, что в 2024 году на данных участках устранят причины аварий, передает пресс-служба мэрии.

В список этих участков вошли: перекресток улицы Амундсена и Объездной дороги, перекресток улиц Победы и 40-летия Октября, перекресток улиц Белинского и Юлиуса Фучика, перекресток улиц Карла Либкнехта и Первомайской, улица Бебеля от дома №136 до №138, перекресток улиц Викулова и Металлургов, перекресток улиц Малышева и 8 Марта, улица Щербакова возле дома №124, перекресток улиц Новосибирской и Зенитчиков. Замыкает список перекресток улиц Монтажников и Расточная.

Сотрудники ГИБДД уже формировали список из смертельно-опасных участков 2023 года на Среднем Урале. Два из них — на дорогах регионального значения, пять — в Екатеринбурге. На всех очагах аварийности инспекторы провели профилактические мероприятия.