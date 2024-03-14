В мэрии Екатеринбурга назвали самые аварийные перекрестки города

Мэрия Екатеринбурга выявила 10 самых аварийных дорог города
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В 2024 году дорожники устранят причины ДТП на опасных перекрестках Фото:

В Екатеринбурге на десяти самых опасных дорогах в 2022 году произошло 42 ДТП, в которых пострадали 58 человека и еще один погиб. Председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков заявил, что в 2024 году на данных участках устранят причины аварий, передает пресс-служба мэрии.

В список этих участков вошли: перекресток улицы Амундсена и Объездной дороги, перекресток улиц Победы и 40-летия Октября, перекресток улиц Белинского и Юлиуса Фучика, перекресток улиц Карла Либкнехта и Первомайской, улица Бебеля от дома №136 до №138, перекресток улиц Викулова и Металлургов, перекресток улиц Малышева и 8 Марта, улица Щербакова возле дома №124, перекресток улиц Новосибирской и Зенитчиков. Замыкает список перекресток улиц Монтажников и Расточная.

Сотрудники ГИБДД уже формировали список из смертельно-опасных участков 2023 года на Среднем Урале. Два из них — на дорогах регионального значения, пять — в Екатеринбурге. На всех очагах аварийности инспекторы провели профилактические мероприятия.

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В Екатеринбурге на десяти самых опасных дорогах в 2022 году произошло 42 ДТП, в которых пострадали 58 человека и еще один погиб. Председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков заявил, что в 2024 году на данных участках устранят причины аварий, передает пресс-служба мэрии. В список этих участков вошли: перекресток улицы Амундсена и Объездной дороги, перекресток улиц Победы и 40-летия Октября, перекресток улиц Белинского и Юлиуса Фучика, перекресток улиц Карла Либкнехта и Первомайской, улица Бебеля от дома №136 до №138, перекресток улиц Викулова и Металлургов, перекресток улиц Малышева и 8 Марта, улица Щербакова возле дома №124, перекресток улиц Новосибирской и Зенитчиков. Замыкает список перекресток улиц Монтажников и Расточная. Сотрудники ГИБДД уже формировали список из смертельно-опасных участков 2023 года на Среднем Урале. Два из них — на дорогах регионального значения, пять — в Екатеринбурге. На всех очагах аварийности инспекторы провели профилактические мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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