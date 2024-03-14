Пермский ученый получит миллионы, чтобы улучшить технологию умного города

14 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Ученый разрабатывает прототип оптоволоконного рефлектометра, который применяется в технологии умного города Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудник лаборатории фотоники Пермского федерального исследовательского центра Уро РАН Максим Белокрылов победил в конкурсе «Старт-Взлет» Фонда содействия инновациям. Ученый получит грант в размере 3 млн рублей, сообщается на сайте организации. На средства гранта ученый вместе с коллегами сможет улучшить технологию умного города. «Название проекта: «Разработка прототипа универсального оптоволоконного рефлектометра частотной области высокого разрешения с функцией распределенного измерения температуры и деформации. Заявитель: Белокрылов Максим Евгеньевич. Размер гранта: 3 000 000 рублей», — приводится в перечне заявок на сайте Фонда содействия инновациям. Всего на конкурс поступило свыше 1,2 тысяч заявок из 71 субъекта РФ. Сейчас группа пермских ученых ведет работу над сокращением расходов на сенсоры, которые применяются в концепции умного города. Это позволит активнее внедрять технологию в сервисы умного производства и умного города для управления городской инфраструктурой, сообщается на сайте НОЦ «Национальное недропользование». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник лаборатории фотоники Пермского федерального исследовательского центра Уро РАН Максим Белокрылов победил в конкурсе «Старт-Взлет» Фонда содействия инновациям. Ученый получит грант в размере 3 млн рублей, сообщается на сайте организации. На средства гранта ученый вместе с коллегами сможет улучшить технологию умного города. «Название проекта: «Разработка прототипа универсального оптоволоконного рефлектометра частотной области высокого разрешения с функцией распределенного измерения температуры и деформации. Заявитель: Белокрылов Максим Евгеньевич. Размер гранта: 3 000 000 рублей», — приводится в перечне заявок на сайте Фонда содействия инновациям. Всего на конкурс поступило свыше 1,2 тысяч заявок из 71 субъекта РФ. Сейчас группа пермских ученых ведет работу над сокращением расходов на сенсоры, которые применяются в концепции умного города. Это позволит активнее внедрять технологию в сервисы умного производства и умного города для управления городской инфраструктурой, сообщается на сайте НОЦ «Национальное недропользование».