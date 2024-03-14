Военкор Коц сообщил, что Белгородскую и Курскую области атакуют ичкерийцы* в составе ДРГ

Военкор Коц: у границ с РФ замечены ичкерийцы* в составе украинских ДРГ
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Ичкерийцев* заметили в составе украинских ДРГ, заявил Александр Коц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Белгородскую и Курскую область в составе украинских ДРГ атакуют ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«В приграничье [РФ] всплыли ичкерийцы. Это смешно. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их „героев“, таких, как Шамиль Басаев (лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году — прим. URA.RU)», — написал Александр Коц в своем telegram-канале.

Диверсанты уже третий день подряд атакуют Курскую и Белгородскую области. Тем не менее попытки прорваться на территорию РФ пресекаются российскими военными, сообщили в Минобороны.

*Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России

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Белгородскую и Курскую область в составе украинских ДРГ атакуют ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «В приграничье [РФ] всплыли ичкерийцы. Это смешно. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их „героев“, таких, как Шамиль Басаев (лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году — прим. URA.RU)», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Диверсанты уже третий день подряд атакуют Курскую и Белгородскую области. Тем не менее попытки прорваться на территорию РФ пресекаются российскими военными, сообщили в Минобороны. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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