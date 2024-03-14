В мире Украина Военкор Коц сообщил, что Белгородскую и Курскую области атакуют ичкерийцы* в составе ДРГ Военкор Коц: у границ с РФ замечены ичкерийцы* в составе украинских ДРГ 14 марта 2024 в 18:32 Размер текста - 17 + Ичкерийцев* заметили в составе украинских ДРГ, заявил Александр Коц Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белгородскую и Курскую область в составе украинских ДРГ атакуют ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «В приграничье [РФ] всплыли ичкерийцы. Это смешно. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их „героев“, таких, как Шамиль Басаев (лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году — прим. URA.RU)», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Диверсанты уже третий день подряд атакуют Курскую и Белгородскую области. Тем не менее попытки прорваться на территорию РФ пресекаются российскими военными, сообщили в Минобороны. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Белгородскую и Курскую область в составе украинских ДРГ атакуют ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «В приграничье [РФ] всплыли ичкерийцы. Это смешно. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их „героев“, таких, как Шамиль Басаев (лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году — прим. URA.RU)», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Диверсанты уже третий день подряд атакуют Курскую и Белгородскую области. Тем не менее попытки прорваться на территорию РФ пресекаются российскими военными, сообщили в Минобороны. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям