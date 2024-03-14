Военкор Коц сообщил, что Белгородскую и Курскую области атакуют ичкерийцы* в составе ДРГ

Белгородскую и Курскую область в составе украинских ДРГ атакуют ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«В приграничье [РФ] всплыли ичкерийцы. Это смешно. Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их „героев“, таких, как Шамиль Басаев (лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году — прим. URA.RU)», — написал Александр Коц в своем telegram-канале.
Диверсанты уже третий день подряд атакуют Курскую и Белгородскую области. Тем не менее попытки прорваться на территорию РФ пресекаются российскими военными, сообщили в Минобороны.
*Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России
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