Путин рассказал, что был удивлен успехом «Игр Будущего»

14 марта 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что «Игры Будущего» получились очень серьезным мероприятием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что был удивлен успехом «Игр Будущего», которые прошли в Казани. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с правительством. «Не буду скрывать, я относился к этому так… ну положительно, разумеется, хотел, чтобы наши молодые люди и гости получили удовольствие от общения, но все-таки относился к этому, как какой-то совсем легкой, современной, развлекательной программе. А это получилось очень серьезное мероприятие», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что это хороший старт для будущего, «это действительно игры будущего». Путин указал на то, что за мероприятием следили «сотни миллионов людей». «Важно, что мы были первыми при организации мероприятия такого масштаба. И это, конечно, очень здорово, интересно и, на мой взгляд, перспективно», — добавив российский лидер, в том числе поблагодарив всех, кто принимал участие в организации этого мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин признался, что был удивлен успехом «Игр Будущего», которые прошли в Казани. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с правительством. «Не буду скрывать, я относился к этому так… ну положительно, разумеется, хотел, чтобы наши молодые люди и гости получили удовольствие от общения, но все-таки относился к этому, как какой-то совсем легкой, современной, развлекательной программе. А это получилось очень серьезное мероприятие», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что это хороший старт для будущего, «это действительно игры будущего». Путин указал на то, что за мероприятием следили «сотни миллионов людей». «Важно, что мы были первыми при организации мероприятия такого масштаба. И это, конечно, очень здорово, интересно и, на мой взгляд, перспективно», — добавив российский лидер, в том числе поблагодарив всех, кто принимал участие в организации этого мероприятия.