Происшествия Количество пострадавших из-за атак ВСУ на Белгородскую область резко увеличилось 14 марта 2024 в 19:28 Размер текста - 17 + Вячеслав Гладков сообщил о почти 20 пострадавших из-за украинских атак Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате атак ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали 17 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области достигло 17», — сообщил Вячеслав Гладков, передает ТАСС. Губернатор также уточнил, что двое мирных жителей погибли. ВСУ атакуют Белгородскую область на протяжении всего дня 14 марта. Так, Гладков сообщал, что над Белгородом ПВО сбила 10 воздушных целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате атак ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали 17 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области достигло 17», — сообщил Вячеслав Гладков, передает ТАСС. Губернатор также уточнил, что двое мирных жителей погибли. ВСУ атакуют Белгородскую область на протяжении всего дня 14 марта. Так, Гладков сообщал, что над Белгородом ПВО сбила 10 воздушных целей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям