Количество пострадавших из-за атак ВСУ на Белгородскую область резко увеличилось

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о почти 20 пострадавших из-за украинских атак Фото:

В результате атак ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали 17 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области достигло 17», — сообщил Вячеслав Гладков, передает ТАСС. Губернатор также уточнил, что двое мирных жителей погибли.

ВСУ атакуют Белгородскую область на протяжении всего дня 14 марта. Так, Гладков сообщал, что над Белгородом ПВО сбила 10 воздушных целей.

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В результате атак ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали 17 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области достигло 17», — сообщил Вячеслав Гладков, передает ТАСС. Губернатор также уточнил, что двое мирных жителей погибли. ВСУ атакуют Белгородскую область на протяжении всего дня 14 марта. Так, Гладков сообщал, что над Белгородом ПВО сбила 10 воздушных целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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