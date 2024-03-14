Контуженый ветеран СВО, осужденный на 20 лет, отправится обратно на Украину

14 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Осужденный на 20 лет ветеран вернется в зону спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветеран СВО Станислав Ионкин, получивший контузию в бою и осужденный за поджог клуба «Полигон» в Костроме, вновь отправится в зону боевых действий. Ранее его приговорили к 20 годам колонии. «Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в клубе „Полигон“, где погибли 13 человек, после вступления приговора в законную силу отправится в зону спецоперации для участия в боевых действиях», — передает ТАСС. Также адвокат Юрий Хромцов заявил агентству что защита военнослужащего обжалует приговор. Ионин стал виновником пожара в костромском клубе в ноябре 2022 года. Причиной происшествия стало использование пиротехники, также при пожаре погибли 13 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран СВО Станислав Ионкин, получивший контузию в бою и осужденный за поджог клуба «Полигон» в Костроме, вновь отправится в зону боевых действий. Ранее его приговорили к 20 годам колонии. «Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в клубе „Полигон“, где погибли 13 человек, после вступления приговора в законную силу отправится в зону спецоперации для участия в боевых действиях», — передает ТАСС. Также адвокат Юрий Хромцов заявил агентству что защита военнослужащего обжалует приговор. Ионин стал виновником пожара в костромском клубе в ноябре 2022 года. Причиной происшествия стало использование пиротехники, также при пожаре погибли 13 человек.