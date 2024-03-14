Контуженый ветеран СВО, осужденный на 20 лет, отправится обратно на Украину

Ветеран СВО Станислав Ионкин, получивший контузию в бою и осужденный за поджог клуба «Полигон» в Костроме, вновь отправится в зону боевых действий. Ранее его приговорили к 20 годам колонии.
«Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в клубе „Полигон“, где погибли 13 человек, после вступления приговора в законную силу отправится в зону спецоперации для участия в боевых действиях», — передает ТАСС. Также адвокат Юрий Хромцов заявил агентству что защита военнослужащего обжалует приговор.
Ионин стал виновником пожара в костромском клубе в ноябре 2022 года. Причиной происшествия стало использование пиротехники, также при пожаре погибли 13 человек.
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