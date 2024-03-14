Пьяный свердловчанин, совершая обгон, насмерть сбил 44-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Автомобилисту грозит 12 лет тюрьмы Фото:

В поселке Красногвардейский (Свердловская область) вечером 14 марта пьяный 53-летний водитель Honda, совершая обгон, насмерть сбил 44-летнюю женщину. Теперь мужчине грозит 12 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель автомобиля Honda, мужчина 1971 года рождения при совершении маневра обгон, допустил наезд на женщину 1980 года рождения, которая двигалась по левой обочине в попутном направлении. В результате ДТП 44-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства. Там отметили, что женщина была одета в темные вещи без светоотражающих элементов.

Автоинспекторы установили, что мужчина был в «сильнейшем опьянении». Автомобилиста уже доставили в местный ОВД для дальнейшего разбирательства. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности», — подытожили в УГИБДД.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Красногвардейский (Свердловская область) вечером 14 марта пьяный 53-летний водитель Honda, совершая обгон, насмерть сбил 44-летнюю женщину. Теперь мужчине грозит 12 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель автомобиля Honda, мужчина 1971 года рождения при совершении маневра обгон, допустил наезд на женщину 1980 года рождения, которая двигалась по левой обочине в попутном направлении. В результате ДТП 44-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства. Там отметили, что женщина была одета в темные вещи без светоотражающих элементов. Автоинспекторы установили, что мужчина был в «сильнейшем опьянении». Автомобилиста уже доставили в местный ОВД для дальнейшего разбирательства. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности», — подытожили в УГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...