Пьяный свердловчанин, совершая обгон, насмерть сбил 44-летнюю женщину. Фото

14 марта 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Автомобилисту грозит 12 лет тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Красногвардейский (Свердловская область) вечером 14 марта пьяный 53-летний водитель Honda, совершая обгон, насмерть сбил 44-летнюю женщину. Теперь мужчине грозит 12 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель автомобиля Honda, мужчина 1971 года рождения при совершении маневра обгон, допустил наезд на женщину 1980 года рождения, которая двигалась по левой обочине в попутном направлении. В результате ДТП 44-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства. Там отметили, что женщина была одета в темные вещи без светоотражающих элементов. Автоинспекторы установили, что мужчина был в «сильнейшем опьянении». Автомобилиста уже доставили в местный ОВД для дальнейшего разбирательства. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности», — подытожили в УГИБДД. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/6031 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Красногвардейский (Свердловская область) вечером 14 марта пьяный 53-летний водитель Honda, совершая обгон, насмерть сбил 44-летнюю женщину. Теперь мужчине грозит 12 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель автомобиля Honda, мужчина 1971 года рождения при совершении маневра обгон, допустил наезд на женщину 1980 года рождения, которая двигалась по левой обочине в попутном направлении. В результате ДТП 44-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте», — пишет telegram-канал ведомства. Там отметили, что женщина была одета в темные вещи без светоотражающих элементов. Автоинспекторы установили, что мужчина был в «сильнейшем опьянении». Автомобилиста уже доставили в местный ОВД для дальнейшего разбирательства. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности», — подытожили в УГИБДД.