Readovka: украинская ДРГ смогла прорваться в Белгородскую область

14 марта 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области, сообщает Readovka Фото: Министерство обороны Украины Украинская диверсионная группа все же смогла прорваться в Белгородскую область, неся огромные потери. Об этом сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на источник. Уточняется, что российская армия ведет с ними бои. «Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области», — сообщает канал со ссылкой на источник. По его данным, ВС РФ ведут с ними бои. Кроме того, при прорыве противник понес огромные потери. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская диверсионная группа все же смогла прорваться в Белгородскую область, неся огромные потери. Об этом сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на источник. Уточняется, что российская армия ведет с ними бои. «Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области», — сообщает канал со ссылкой на источник. По его данным, ВС РФ ведут с ними бои. Кроме того, при прорыве противник понес огромные потери. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.