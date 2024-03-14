Readovka: украинская ДРГ смогла прорваться в Белгородскую область

Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области, сообщает Readovka
Украинская диверсионная группа все же смогла прорваться в Белгородскую область, неся огромные потери. Об этом сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на источник. Уточняется, что российская армия ведет с ними бои.
«Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области», — сообщает канал со ссылкой на источник. По его данным, ВС РФ ведут с ними бои. Кроме того, при прорыве противник понес огромные потери.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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