Readovka: украинская ДРГ смогла прорваться в Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, всу, украинские военные, дрг,  stock
Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области, сообщает Readovka Фото:

Украинская диверсионная группа все же смогла прорваться в Белгородскую область, неся огромные потери. Об этом сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на источник. Уточняется, что российская армия ведет с ними бои.

«Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области», — сообщает канал со ссылкой на источник. По его данным, ВС РФ ведут с ними бои. Кроме того, при прорыве противник понес огромные потери.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Украинская диверсионная группа все же смогла прорваться в Белгородскую область, неся огромные потери. Об этом сообщает telegram-канал Readovka со ссылкой на источник. Уточняется, что российская армия ведет с ними бои. «Украинская ДРГ прорвалась в Козинку в Белгородской области», — сообщает канал со ссылкой на источник. По его данным, ВС РФ ведут с ними бои. Кроме того, при прорыве противник понес огромные потери. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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