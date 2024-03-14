Врачи ЯНАО спасли недоношенного младенца с весом 1,5 килограмма

Врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли ребенка, родившегося на 31 неделе. Вес новорожденного мальчика составлял всего 1 килограмм 490 грамм. У его мамы было редкое осложнение беременности, но ее тоже удалось спасти, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Новоуренгойские врачи спасли женщину с редким осложнением беременности и ее ребенка. Мальчик родился на 31 неделе, весом всего 1490 грамм, не мог дышать самостоятельно», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Спасению ребенка помог новый аппарат ИВЛ для младенцев. В Год детства на Ямале родителям, чьи дети родились с экстремально низкой массой тела, начали выдавать системы контроля за дыханием. Артюхов пообещал и дальше оснащать перинатальные центры современным оборудованием.
С начала 2024 года ямальские врачи уже помогли выходить 47 недоношенных малышей. В прошлом году таких случаев было 280, где каждый новорожденный весил меньше 1,5 килограмм.
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