Врачи ЯНАО спасли недоношенного младенца с весом 1,5 килограмма

Артюхов: в ЯНАО спасли недоношенного ребенка, весящего 1,5 килограмма
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2024 года ямальские врачи выходили уже 47 недоношенных детей Фото:

Врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли ребенка, родившегося на 31 неделе. Вес новорожденного мальчика составлял всего 1 килограмм 490 грамм. У его мамы было редкое осложнение беременности, но ее тоже удалось спасти, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Новоуренгойские врачи спасли женщину с редким осложнением беременности и ее ребенка. Мальчик родился на 31 неделе, весом всего 1490 грамм, не мог дышать самостоятельно», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Спасению ребенка помог новый аппарат ИВЛ для младенцев. В Год детства на Ямале родителям, чьи дети родились с экстремально низкой массой тела, начали выдавать системы контроля за дыханием. Артюхов пообещал и дальше оснащать перинатальные центры современным оборудованием.

С начала 2024 года ямальские врачи уже помогли выходить 47 недоношенных малышей. В прошлом году таких случаев было 280, где каждый новорожденный весил меньше 1,5 килограмм.

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Врачи из Нового Уренгоя (ЯНАО) спасли ребенка, родившегося на 31 неделе. Вес новорожденного мальчика составлял всего 1 килограмм 490 грамм. У его мамы было редкое осложнение беременности, но ее тоже удалось спасти, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Новоуренгойские врачи спасли женщину с редким осложнением беременности и ее ребенка. Мальчик родился на 31 неделе, весом всего 1490 грамм, не мог дышать самостоятельно», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Спасению ребенка помог новый аппарат ИВЛ для младенцев. В Год детства на Ямале родителям, чьи дети родились с экстремально низкой массой тела, начали выдавать системы контроля за дыханием. Артюхов пообещал и дальше оснащать перинатальные центры современным оборудованием. С начала 2024 года ямальские врачи уже помогли выходить 47 недоношенных малышей. В прошлом году таких случаев было 280, где каждый новорожденный весил меньше 1,5 килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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