Текслер ввел в строй новые челябинские ФОКи с бассейнами. Видео

14 марта 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Текслер пообещал продолжить строительство спортивных сооружений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в строй сразу три новых спортивных объекта в муниципалитетах. В Сосновском районе открылся новый физкультурный комплекс в Долгодеревенском и два ФОКа с бассейнами — в Уйском и Аргаяшском районах. «Посмотрите, какими они получились. Строим новые объекты спорта по всему региону. Таких темпов никогда не было и в физкультурных комплексах есть большая потребность», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что без позиции главы государства, решений на уровне страны и области, такая активная стройка вряд ли была бы возможной. Он пообещал продолжить строить ФОКи в регионе. Глава региона 14 марта также оценил обновленные социальные объекты в Уйском районе. Текслер посетил Вандышевскую школу, в которой в прошлом году завершился капремонт в рамках нацпрограммы «Модернизация школьных систем образования» партийного проекта ЕР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в строй сразу три новых спортивных объекта в муниципалитетах. В Сосновском районе открылся новый физкультурный комплекс в Долгодеревенском и два ФОКа с бассейнами — в Уйском и Аргаяшском районах. «Посмотрите, какими они получились. Строим новые объекты спорта по всему региону. Таких темпов никогда не было и в физкультурных комплексах есть большая потребность», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что без позиции главы государства, решений на уровне страны и области, такая активная стройка вряд ли была бы возможной. Он пообещал продолжить строить ФОКи в регионе. Глава региона 14 марта также оценил обновленные социальные объекты в Уйском районе. Текслер посетил Вандышевскую школу, в которой в прошлом году завершился капремонт в рамках нацпрограммы «Модернизация школьных систем образования» партийного проекта ЕР.