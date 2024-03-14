Текслер ввел в строй новые челябинские ФОКи с бассейнами. Видео

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей, топ
Текслер пообещал продолжить строительство спортивных сооружений Фото:

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в строй сразу три новых спортивных объекта в муниципалитетах. В Сосновском районе открылся новый физкультурный комплекс в Долгодеревенском и два ФОКа с бассейнами — в Уйском и Аргаяшском районах.

«Посмотрите, какими они получились. Строим новые объекты спорта по всему региону. Таких темпов никогда не было и в физкультурных комплексах есть большая потребность», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что без позиции главы государства, решений на уровне страны и области, такая активная стройка вряд ли была бы возможной. Он пообещал продолжить строить ФОКи в регионе.

Глава региона 14 марта также оценил обновленные социальные объекты в Уйском районе. Текслер посетил Вандышевскую школу, в которой в прошлом году завершился капремонт в рамках нацпрограммы «Модернизация школьных систем образования» партийного проекта ЕР.

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На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в строй сразу три новых спортивных объекта в муниципалитетах. В Сосновском районе открылся новый физкультурный комплекс в Долгодеревенском и два ФОКа с бассейнами — в Уйском и Аргаяшском районах. «Посмотрите, какими они получились. Строим новые объекты спорта по всему региону. Таких темпов никогда не было и в физкультурных комплексах есть большая потребность», — написал губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что без позиции главы государства, решений на уровне страны и области, такая активная стройка вряд ли была бы возможной. Он пообещал продолжить строить ФОКи в регионе. Глава региона 14 марта также оценил обновленные социальные объекты в Уйском районе. Текслер посетил Вандышевскую школу, в которой в прошлом году завершился капремонт в рамках нацпрограммы «Модернизация школьных систем образования» партийного проекта ЕР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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