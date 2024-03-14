Путин наградил жительницу ЯНАО знаком отличия «За наставничество»

14 марта 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Путин наградил методиста школы в Новом Уренгое знаком отличия «За наставничество» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил методиста межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), знаком отличия «За наставничество». Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия «За наставничество». … Кулешову Елену Ивановну — методиста муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика», город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа», — написано в документе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении нового классного чина государственного советника первого класса жительнице ЯНАО. Он достался руководителю Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яне Калюжиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил методиста межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), знаком отличия «За наставничество». Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия «За наставничество». … Кулешову Елену Ивановну — методиста муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика», город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа», — написано в документе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении нового классного чина государственного советника первого класса жительнице ЯНАО. Он достался руководителю Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яне Калюжиной.