Путин наградил жительницу ЯНАО знаком отличия «За наставничество»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Путин наградил методиста школы в Новом Уренгое знаком отличия «За наставничество» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил методиста межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), знаком отличия «За наставничество». Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия «За наставничество». … Кулешову Елену Ивановну — методиста муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика», город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа», — написано в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении нового классного чина государственного советника первого класса жительнице ЯНАО. Он достался руководителю Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яне Калюжиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил методиста межшкольного учебного комбината «Эврика», находящегося в Новом Уренгое (ЯНАО), знаком отличия «За наставничество». Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить знаком отличия «За наставничество». … Кулешову Елену Ивановну — методиста муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат «Эврика», город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа», — написано в документе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении нового классного чина государственного советника первого класса жительнице ЯНАО. Он достался руководителю Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яне Калюжиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...