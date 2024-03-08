Мишустин присвоил чин государственного советника РФ налоговику из ЯНАО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении нового классного чина государственного советника первого класса руководителю Управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО Яне Калюжиной. Документ находится на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: государственного советника Российской Федерации первого класса. <…> Руководителю Управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу Калюжиной Яне Павловне», — написано в документе.
Мишустин подписал распоряжение о присвоении нового классного чина советника Российской Федерации второго класса руководителю управления Росреестра по ЯНАО Михаилу Кириллову. Это повлекло увеличение заработной платы.
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