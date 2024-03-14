14 марта 2024

Ковальчук покинул пост главы «Интер РАО»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, энергетика, интер рао, южноуральская грэс
У Интер РАО появится новый гендиректор Фото:

Борис Ковальчук покинул пост главы энергетической компании «Интер РАО». Должность генерального директора компании займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, следует из сообщения пресс-службы «Интер РАО».

«Совет директоров ПАО „Интер РАО“ принял решение о прекращении 14 марта 2024 года полномочий Бориса Ковальчука и назначении Сергея Дрегваля на должность генерального директора компании с 15 марта 2024 года», — говорится в материале. Сообщение передает ТАСС.

Дрегваль с 2021 по 2024 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, после покинул пост по собственному желанию. Ковальчук руководил компанией «Интер РАО» 15 лет. Источники газеты «Коммерсант» отмечали, что после ухода с поста гендиректора энергетической компании Ковальчук может возглавить «Газпром».

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Борис Ковальчук покинул пост главы энергетической компании «Интер РАО». Должность генерального директора компании займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, следует из сообщения пресс-службы «Интер РАО». «Совет директоров ПАО „Интер РАО“ принял решение о прекращении 14 марта 2024 года полномочий Бориса Ковальчука и назначении Сергея Дрегваля на должность генерального директора компании с 15 марта 2024 года», — говорится в материале. Сообщение передает ТАСС. Дрегваль с 2021 по 2024 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, после покинул пост по собственному желанию. Ковальчук руководил компанией «Интер РАО» 15 лет. Источники газеты «Коммерсант» отмечали, что после ухода с поста гендиректора энергетической компании Ковальчук может возглавить «Газпром».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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