Ковальчук покинул пост главы «Интер РАО»

14 марта 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

У Интер РАО появится новый гендиректор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Борис Ковальчук покинул пост главы энергетической компании «Интер РАО». Должность генерального директора компании займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, следует из сообщения пресс-службы «Интер РАО». «Совет директоров ПАО „Интер РАО“ принял решение о прекращении 14 марта 2024 года полномочий Бориса Ковальчука и назначении Сергея Дрегваля на должность генерального директора компании с 15 марта 2024 года», — говорится в материале. Сообщение передает ТАСС. Дрегваль с 2021 по 2024 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, после покинул пост по собственному желанию. Ковальчук руководил компанией «Интер РАО» 15 лет. Источники газеты «Коммерсант» отмечали, что после ухода с поста гендиректора энергетической компании Ковальчук может возглавить «Газпром». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Борис Ковальчук покинул пост главы энергетической компании «Интер РАО». Должность генерального директора компании займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, следует из сообщения пресс-службы «Интер РАО». «Совет директоров ПАО „Интер РАО“ принял решение о прекращении 14 марта 2024 года полномочий Бориса Ковальчука и назначении Сергея Дрегваля на должность генерального директора компании с 15 марта 2024 года», — говорится в материале. Сообщение передает ТАСС. Дрегваль с 2021 по 2024 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга, после покинул пост по собственному желанию. Ковальчук руководил компанией «Интер РАО» 15 лет. Источники газеты «Коммерсант» отмечали, что после ухода с поста гендиректора энергетической компании Ковальчук может возглавить «Газпром».