14 марта 2024

Пермякам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Глава автосервиса в Перми Дербин: весной нужно проверить двигатель и подвеску
© Служба новостей «URA.RU»
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Диагностика автомобиля поможет избежать проблем в будущем Фото:

Зима в Пермском крае создает экстремальные условия для эксплуатации автомобиля. Из-за отрицательных температур повышается износ деталей, поэтому перед весенне-летним сезоном следует провести диагностику подвески и двигателя, рассказал URA.RU собственник и руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Егор Дербин.

«Перед весенне-летним сезоном водители проводят комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания. Условия эксплуатации машин в зимний период близки к экстремальным, поэтому проверка и выявление неисправностей лишним не будет, а своевременное устранение мелких проблем поможет избежать внезапных и серьезных ремонтов», — рассказал Егор Дерябин корреспонденту агентства.

Он добавил, что весной автовладельцам необходимо производить замену воздушных фильтров двигателя внутреннего сгорания. Зимой они засоряются взвесью от антигололедных реагентов, а это существенно влияет на расход топлива. Кроме того, из-за реагентов щетки стеклоочистителей перестают эффективно выполнять свою работу и тоже требуют замены.

Также автомобилистам рекомендуют заменить технические жидкости, проверить ветровое стекло, устранить мелкие сколы и царапины, проверить систему кондиционирования и заменить салонный фильтр. Если за зиму он засорился, в дождливую погоду стекла станут запотевать. Это может увеличить риск попадания в ДТП.

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Зима в Пермском крае создает экстремальные условия для эксплуатации автомобиля. Из-за отрицательных температур повышается износ деталей, поэтому перед весенне-летним сезоном следует провести диагностику подвески и двигателя, рассказал URA.RU собственник и руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Егор Дербин. «Перед весенне-летним сезоном водители проводят комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания. Условия эксплуатации машин в зимний период близки к экстремальным, поэтому проверка и выявление неисправностей лишним не будет, а своевременное устранение мелких проблем поможет избежать внезапных и серьезных ремонтов», — рассказал Егор Дерябин корреспонденту агентства. Он добавил, что весной автовладельцам необходимо производить замену воздушных фильтров двигателя внутреннего сгорания. Зимой они засоряются взвесью от антигололедных реагентов, а это существенно влияет на расход топлива. Кроме того, из-за реагентов щетки стеклоочистителей перестают эффективно выполнять свою работу и тоже требуют замены. Также автомобилистам рекомендуют заменить технические жидкости, проверить ветровое стекло, устранить мелкие сколы и царапины, проверить систему кондиционирования и заменить салонный фильтр. Если за зиму он засорился, в дождливую погоду стекла станут запотевать. Это может увеличить риск попадания в ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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