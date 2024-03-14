Пермякам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Глава автосервиса в Перми Дербин: весной нужно проверить двигатель и подвеску

15 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Диагностика автомобиля поможет избежать проблем в будущем Фото: Александр Елизаров © URA.RU Зима в Пермском крае создает экстремальные условия для эксплуатации автомобиля. Из-за отрицательных температур повышается износ деталей, поэтому перед весенне-летним сезоном следует провести диагностику подвески и двигателя, рассказал URA.RU собственник и руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Егор Дербин. «Перед весенне-летним сезоном водители проводят комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания. Условия эксплуатации машин в зимний период близки к экстремальным, поэтому проверка и выявление неисправностей лишним не будет, а своевременное устранение мелких проблем поможет избежать внезапных и серьезных ремонтов», — рассказал Егор Дерябин корреспонденту агентства. Он добавил, что весной автовладельцам необходимо производить замену воздушных фильтров двигателя внутреннего сгорания. Зимой они засоряются взвесью от антигололедных реагентов, а это существенно влияет на расход топлива. Кроме того, из-за реагентов щетки стеклоочистителей перестают эффективно выполнять свою работу и тоже требуют замены. Также автомобилистам рекомендуют заменить технические жидкости, проверить ветровое стекло, устранить мелкие сколы и царапины, проверить систему кондиционирования и заменить салонный фильтр. Если за зиму он засорился, в дождливую погоду стекла станут запотевать. Это может увеличить риск попадания в ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зима в Пермском крае создает экстремальные условия для эксплуатации автомобиля. Из-за отрицательных температур повышается износ деталей, поэтому перед весенне-летним сезоном следует провести диагностику подвески и двигателя, рассказал URA.RU собственник и руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Егор Дербин. «Перед весенне-летним сезоном водители проводят комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания. Условия эксплуатации машин в зимний период близки к экстремальным, поэтому проверка и выявление неисправностей лишним не будет, а своевременное устранение мелких проблем поможет избежать внезапных и серьезных ремонтов», — рассказал Егор Дерябин корреспонденту агентства. Он добавил, что весной автовладельцам необходимо производить замену воздушных фильтров двигателя внутреннего сгорания. Зимой они засоряются взвесью от антигололедных реагентов, а это существенно влияет на расход топлива. Кроме того, из-за реагентов щетки стеклоочистителей перестают эффективно выполнять свою работу и тоже требуют замены. Также автомобилистам рекомендуют заменить технические жидкости, проверить ветровое стекло, устранить мелкие сколы и царапины, проверить систему кондиционирования и заменить салонный фильтр. Если за зиму он засорился, в дождливую погоду стекла станут запотевать. Это может увеличить риск попадания в ДТП.