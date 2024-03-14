14 марта 2024

Полпред Якушев назвал главную задачу в регионах УрФО в дни выборов

Полпред Якушев назвал безопасность избирателей главной задачей регионов УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание в полпредстве с профсоюзами. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев призвал уральцев отдать свой голос за одного из кандидатов Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал главными задачами регионов в дни выборов президенте 15—17 марта безопасность избирателей и легитимность избирательного процесса и призвал принять участие в голосовании каждого. Его обращение публикует официальный telegram-канал полпредства.

«Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение», — акцентировал Якушев. Важность выборов он объяснил тем, что именно в эти дни решится, кому уральцы доверят принятие стратегических решений, свои безопасность и благополучие.

Всего в УрФО работает почти 7,6 тысячи избирательных участков, в том числе временные — в стационарах, СИЗО. В Свердловской и Челябинской областях жители могут проголосовать дистанционно через интернет. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал главными задачами регионов в дни выборов президенте 15—17 марта безопасность избирателей и легитимность избирательного процесса и призвал принять участие в голосовании каждого. Его обращение публикует официальный telegram-канал полпредства. «Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение», — акцентировал Якушев. Важность выборов он объяснил тем, что именно в эти дни решится, кому уральцы доверят принятие стратегических решений, свои безопасность и благополучие. Всего в УрФО работает почти 7,6 тысячи избирательных участков, в том числе временные — в стационарах, СИЗО. В Свердловской и Челябинской областях жители могут проголосовать дистанционно через интернет. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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