Где взять билеты на викторину в Курганской области, и что будет разыгрываться. Карта

Среди курганских избирателей разыграют более 400 призов

15 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

В Кургане началась викторина «Весна в семью пришла» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области во время президентских выборов-2024 проходит фестиваль «Весна в семью пришла». В рамках мероприятия проводится викторина, в которой жители могут выиграть более 4 000 различных призов, в том числе три автомобиля и квартиру. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, где принять участие в розыгрыше. «В рамках фестиваля также пройдет краеведческая викторина „Великие имена России. Курганская область“. Победители викторины получат не только отличное весеннее настроение, но и полезные подарки. Подарки, а их будет более четырех тысяч, предоставлены бизнес-сообществом региона», — сообщают организаторы фестиваля. Взять билет с вопросами можно практически на всех избирательных участках. Всего в Курганской области 763 пункта, где находятся волонтеры с билетами. Всего будет разыграно 4374 подарка. Среди подарков: бытовая техника, смартфоны, электросамокаты, три автомобиля Lada Niva Travel и однокомнатная квартира в Кургане. Розыгрыш призов будет проводиться 15, 16 и 17 марта в 20:20 в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира. Розыгрыш квартиры пройдет 18 марта в 14:00. Ее сможет выиграть даже тот, кто получил приз в один из предыдущих дней. Карта участков, где раздают билеты на викторину «Весна в семью пришла» Фото: группа фестиваля «Весна в семью пришла» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_1822 Список подарков, которые курганцы могут получить в викторине Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области во время президентских выборов-2024 проходит фестиваль «Весна в семью пришла». В рамках мероприятия проводится викторина, в которой жители могут выиграть более 4 000 различных призов, в том числе три автомобиля и квартиру. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, где принять участие в розыгрыше. «В рамках фестиваля также пройдет краеведческая викторина „Великие имена России. Курганская область“. Победители викторины получат не только отличное весеннее настроение, но и полезные подарки. Подарки, а их будет более четырех тысяч, предоставлены бизнес-сообществом региона», — сообщают организаторы фестиваля. Взять билет с вопросами можно практически на всех избирательных участках. Всего в Курганской области 763 пункта, где находятся волонтеры с билетами. Всего будет разыграно 4374 подарка. Среди подарков: бытовая техника, смартфоны, электросамокаты, три автомобиля Lada Niva Travel и однокомнатная квартира в Кургане. Розыгрыш призов будет проводиться 15, 16 и 17 марта в 20:20 в группе фестиваля «Весна в семью пришла» в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира. Розыгрыш квартиры пройдет 18 марта в 14:00. Ее сможет выиграть даже тот, кто получил приз в один из предыдущих дней.