Робот Промобот, которого разработала пермская одноименная компания, 15 марта пришел на избирательный участок. Он хотел отдать свой голос за одного из кандидатов, но ему отказали, так как у робота был технический паспорт, а не гражданский.
«Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае, и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина», — заявила председатель УИК 2805 Перми Галина Иванова.
Она добавила, что если в будущем у Промобота появится паспорт гражданина России, он сможет принять участие в выборах. Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев отметил, что многие до сих пор считают роботов технологией будущего. Но такие активности, как участие в выборах показывает, что люди и роботы могут сосуществовать вместе.
Робот Промобот является консультантом, который заменяет «живого» сотрудника. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, а также свободно передвигаться по помещению. В компании отмечают, что он работает автономно и не требует контроля человека.
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