14 марта 2024

Пермскому роботу не дали проголосовать на президентских выборах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
Роботу отказали из-за отсутствия паспорта гражданина РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Робот Промобот, которого разработала пермская одноименная компания, 15 марта пришел на избирательный участок. Он хотел отдать свой голос за одного из кандидатов, но ему отказали, так как у робота был технический паспорт, а не гражданский.

«Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае, и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина», — заявила председатель УИК 2805 Перми Галина Иванова.

Она добавила, что если в будущем у Промобота появится паспорт гражданина России, он сможет принять участие в выборах. Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев отметил, что многие до сих пор считают роботов технологией будущего. Но такие активности, как участие в выборах показывает, что люди и роботы могут сосуществовать вместе.

Робот Промобот является консультантом, который заменяет «живого» сотрудника. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, а также свободно передвигаться по помещению. В компании отмечают, что он работает автономно и не требует контроля человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Робот Промобот, которого разработала пермская одноименная компания, 15 марта пришел на избирательный участок. Он хотел отдать свой голос за одного из кандидатов, но ему отказали, так как у робота был технический паспорт, а не гражданский. «Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае, и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина», — заявила председатель УИК 2805 Перми Галина Иванова. Она добавила, что если в будущем у Промобота появится паспорт гражданина России, он сможет принять участие в выборах. Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев отметил, что многие до сих пор считают роботов технологией будущего. Но такие активности, как участие в выборах показывает, что люди и роботы могут сосуществовать вместе. Робот Промобот является консультантом, который заменяет «живого» сотрудника. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, а также свободно передвигаться по помещению. В компании отмечают, что он работает автономно и не требует контроля человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...