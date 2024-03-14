Пермскому роботу не дали проголосовать на президентских выборах. Видео

15 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Роботу отказали из-за отсутствия паспорта гражданина РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Робот Промобот, которого разработала пермская одноименная компания, 15 марта пришел на избирательный участок. Он хотел отдать свой голос за одного из кандидатов, но ему отказали, так как у робота был технический паспорт, а не гражданский. «Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае, и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина», — заявила председатель УИК 2805 Перми Галина Иванова. Она добавила, что если в будущем у Промобота появится паспорт гражданина России, он сможет принять участие в выборах. Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев отметил, что многие до сих пор считают роботов технологией будущего. Но такие активности, как участие в выборах показывает, что люди и роботы могут сосуществовать вместе. Робот Промобот является консультантом, который заменяет «живого» сотрудника. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, а также свободно передвигаться по помещению. В компании отмечают, что он работает автономно и не требует контроля человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Робот Промобот, которого разработала пермская одноименная компания, 15 марта пришел на избирательный участок. Он хотел отдать свой голос за одного из кандидатов, но ему отказали, так как у робота был технический паспорт, а не гражданский. «Мы поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае, и в избирательном процессе. Однако в данном случае принимать участие в выборах имеют возможность только граждане России старше 18 лет, что подтверждается официальным документом — паспортом гражданина», — заявила председатель УИК 2805 Перми Галина Иванова. Она добавила, что если в будущем у Промобота появится паспорт гражданина России, он сможет принять участие в выборах. Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев отметил, что многие до сих пор считают роботов технологией будущего. Но такие активности, как участие в выборах показывает, что люди и роботы могут сосуществовать вместе. Робот Промобот является консультантом, который заменяет «живого» сотрудника. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, а также свободно передвигаться по помещению. В компании отмечают, что он работает автономно и не требует контроля человека.