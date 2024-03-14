Тюменцам на выборах предлагают проголосовать за дизайн городских парков. Фото

15 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Тюменцы могут выбрать дизайн территорий по Солнечному проезду и улице Карла Маркса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жителям Тюмени на выборах президента предлагают проголосовать также за дизайн-проект городских территорий. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, которые дежурят на избирательных участках. «Наш проект предлагает благоустройство нашего города. У нас есть пять точек, на каждой по два дизайн-проекта. Наши граждане могут проголосовать за один из них, но все пять территорий будут построены в 2025 году. Волонтеры на участке помогают жителям проголосовать за понравившийся проект», — рассказал корреспонденту агентства один из волонтеров. Тюменцы могут выбрать дизайн территорий по Солнечному проезду и улице Карла Маркса. В рамках первого проекта сквер сделан в стиле сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», там есть детские зоны, площадка для скейтеров, турники и амфитеатр. Сквер на Карла Маркса предлагается с функциональными зонами. Фото: администрация Тюмени в telegram-канале, https://t.me/tmndom/16483 Фото: администрация Тюмени в telegram-канале, https://t.me/tmndom/16483 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Тюмени на выборах президента предлагают проголосовать также за дизайн-проект городских территорий. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, которые дежурят на избирательных участках. «Наш проект предлагает благоустройство нашего города. У нас есть пять точек, на каждой по два дизайн-проекта. Наши граждане могут проголосовать за один из них, но все пять территорий будут построены в 2025 году. Волонтеры на участке помогают жителям проголосовать за понравившийся проект», — рассказал корреспонденту агентства один из волонтеров. Тюменцы могут выбрать дизайн территорий по Солнечному проезду и улице Карла Маркса. В рамках первого проекта сквер сделан в стиле сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», там есть детские зоны, площадка для скейтеров, турники и амфитеатр. Сквер на Карла Маркса предлагается с функциональными зонами.