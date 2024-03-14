14 марта 2024

Тюменцам на выборах предлагают проголосовать за дизайн городских парков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, погода, парк, осень, виды тюмени
Тюменцы могут выбрать дизайн территорий по Солнечному проезду и улице Карла Маркса Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жителям Тюмени на выборах президента предлагают проголосовать также за дизайн-проект городских территорий. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, которые дежурят на избирательных участках.

«Наш проект предлагает благоустройство нашего города. У нас есть пять точек, на каждой по два дизайн-проекта. Наши граждане могут проголосовать за один из них, но все пять территорий будут построены в 2025 году. Волонтеры на участке помогают жителям проголосовать за понравившийся проект», — рассказал корреспонденту агентства один из волонтеров.

Тюменцы могут выбрать дизайн территорий по Солнечному проезду и улице Карла Маркса. В рамках первого проекта сквер сделан в стиле сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», там есть детские зоны, площадка для скейтеров, турники и амфитеатр. Сквер на Карла Маркса предлагается с функциональными зонами.

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Жителям Тюмени на выборах президента предлагают проголосовать также за дизайн-проект городских территорий. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, которые дежурят на избирательных участках. «Наш проект предлагает благоустройство нашего города. У нас есть пять точек, на каждой по два дизайн-проекта. Наши граждане могут проголосовать за один из них, но все пять территорий будут построены в 2025 году. Волонтеры на участке помогают жителям проголосовать за понравившийся проект», — рассказал корреспонденту агентства один из волонтеров. Тюменцы могут выбрать дизайн территорий по Солнечному проезду и улице Карла Маркса. В рамках первого проекта сквер сделан в стиле сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», там есть детские зоны, площадка для скейтеров, турники и амфитеатр. Сквер на Карла Маркса предлагается с функциональными зонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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