14 марта 2024

За выборами в ЯНАО наблюдает кот. Видео

Кот Кузя из Тазовского избиркома стал талисманом выборов в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Кот по кличке «Кузя» следит за ямальскими выборами Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кот по кличке Кузя стал талисманом выборов в Тазовском районе ЯНАО. Кота называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии — у питомца есть свое удостоверение члена УИК. Работник избирательного участка и хозяин кота Аким Лапсуй рассказал, что нашел Кузю шесть лет назад, во время предыдущих выборов президента РФ.

«Я тогда еще не был членом избирательной комиссии. После того как я проголосовал, я вышел и нашел его возле участка», — вспоминает хозяин Кузи.

Коллеги Кузи по избирательному участку рассказывают, что кот приносит им удачу. Сотрудники Тазовской УИК верят, что благодаря черному коту поднимается настроение избирателей, а работа на участках проходит без нарушений порядка.

На Ямале 15 марта началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кот по кличке Кузя стал талисманом выборов в Тазовском районе ЯНАО. Кота называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии — у питомца есть свое удостоверение члена УИК. Работник избирательного участка и хозяин кота Аким Лапсуй рассказал, что нашел Кузю шесть лет назад, во время предыдущих выборов президента РФ. «Я тогда еще не был членом избирательной комиссии. После того как я проголосовал, я вышел и нашел его возле участка», — вспоминает хозяин Кузи. Коллеги Кузи по избирательному участку рассказывают, что кот приносит им удачу. Сотрудники Тазовской УИК верят, что благодаря черному коту поднимается настроение избирателей, а работа на участках проходит без нарушений порядка. На Ямале 15 марта началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...