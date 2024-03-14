Кот по кличке Кузя стал талисманом выборов в Тазовском районе ЯНАО. Кота называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии — у питомца есть свое удостоверение члена УИК. Работник избирательного участка и хозяин кота Аким Лапсуй рассказал, что нашел Кузю шесть лет назад, во время предыдущих выборов президента РФ.
«Я тогда еще не был членом избирательной комиссии. После того как я проголосовал, я вышел и нашел его возле участка», — вспоминает хозяин Кузи.
Коллеги Кузи по избирательному участку рассказывают, что кот приносит им удачу. Сотрудники Тазовской УИК верят, что благодаря черному коту поднимается настроение избирателей, а работа на участках проходит без нарушений порядка.
На Ямале 15 марта началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.