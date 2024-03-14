За выборами в ЯНАО наблюдает кот. Видео

Кот Кузя из Тазовского избиркома стал талисманом выборов в ЯНАО

15 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Кот по кличке «Кузя» следит за ямальскими выборами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кот по кличке Кузя стал талисманом выборов в Тазовском районе ЯНАО. Кота называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии — у питомца есть свое удостоверение члена УИК. Работник избирательного участка и хозяин кота Аким Лапсуй рассказал, что нашел Кузю шесть лет назад, во время предыдущих выборов президента РФ. «Я тогда еще не был членом избирательной комиссии. После того как я проголосовал, я вышел и нашел его возле участка», — вспоминает хозяин Кузи. Коллеги Кузи по избирательному участку рассказывают, что кот приносит им удачу. Сотрудники Тазовской УИК верят, что благодаря черному коту поднимается настроение избирателей, а работа на участках проходит без нарушений порядка. На Ямале 15 марта началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кот по кличке Кузя стал талисманом выборов в Тазовском районе ЯНАО. Кота называют неофициальным членом участковой избирательной комиссии — у питомца есть свое удостоверение члена УИК. Работник избирательного участка и хозяин кота Аким Лапсуй рассказал, что нашел Кузю шесть лет назад, во время предыдущих выборов президента РФ. «Я тогда еще не был членом избирательной комиссии. После того как я проголосовал, я вышел и нашел его возле участка», — вспоминает хозяин Кузи. Коллеги Кузи по избирательному участку рассказывают, что кот приносит им удачу. Сотрудники Тазовской УИК верят, что благодаря черному коту поднимается настроение избирателей, а работа на участках проходит без нарушений порядка. На Ямале 15 марта началось трехдневное голосование за президента РФ. На территории округа открылся 221 избирательный участок. URA.RU ведет прямую трансляцию хода голосования.