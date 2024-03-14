Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, пригласил россиян на выборы президента страны, которые проходят с 15 по 17 марта. В социальных сетях он опубликовал видео с призывом прийти на избирательные участки и сделать выбор.
«Дорогие сограждане, жители Российской Федерации, передаем пламенный привет с фронта и хотим вас пригласить на выборы президента РФ. Надеемся, что вы все придете на избирательные участки и выберете достойного кандидата», — говорит боец на видео, опубликованном в telegram-канале «Будни мобика».
По словам военного, именно эти выборы определят векторы развития России на ближайшие шесть лет. Бойцы СВО уже сделали свой выбор. С фронта они проголосовали за своего кандидата.
Выборы президента России пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Граждане смогут выбрать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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