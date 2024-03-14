14 марта 2024

Челябинский боец СВО с фронта пригласил россиян на выборы президента. Видео

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Похороны, Константин Глушков. Челябинск, нашивка z, шеврон z
Бойцы СВО уже проголосовали за президента страны Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, пригласил россиян на выборы президента страны, которые проходят с 15 по 17 марта. В социальных сетях он опубликовал видео с призывом прийти на избирательные участки и сделать выбор.

«Дорогие сограждане, жители Российской Федерации, передаем пламенный привет с фронта и хотим вас пригласить на выборы президента РФ. Надеемся, что вы все придете на избирательные участки и выберете достойного кандидата», — говорит боец на видео, опубликованном в telegram-канале «Будни мобика».

По словам военного, именно эти выборы определят векторы развития России на ближайшие шесть лет. Бойцы СВО уже сделали свой выбор. С фронта они проголосовали за своего кандидата.

Выборы президента России пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Граждане смогут выбрать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время в зоне СВО, пригласил россиян на выборы президента страны, которые проходят с 15 по 17 марта. В социальных сетях он опубликовал видео с призывом прийти на избирательные участки и сделать выбор. «Дорогие сограждане, жители Российской Федерации, передаем пламенный привет с фронта и хотим вас пригласить на выборы президента РФ. Надеемся, что вы все придете на избирательные участки и выберете достойного кандидата», — говорит боец на видео, опубликованном в telegram-канале «Будни мобика». По словам военного, именно эти выборы определят векторы развития России на ближайшие шесть лет. Бойцы СВО уже сделали свой выбор. С фронта они проголосовали за своего кандидата. Выборы президента России пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Граждане смогут выбрать из четырех кандидатов: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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