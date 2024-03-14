Больницу в Ишиме построит компания с миллиардными контрактами

Строительством поликлиники для областной больницы №4 в Ишиме Тюменской области займется компания, имеющая в активе несколько миллиардных проектов. Контракт на строительство медучреждения в Тюменской области подписан с ООО «Стройимпульс», сообщает карточка торгов в единой системе «Закупки»
«Заключен контракт между управлением капитального строительства Тюменской области и ООО „Стройимпульс“, зарегистрированное в Ишиме Тюменской области. Сумма контракта — 1,57 млрд рублей», — сообщает ЕИС «Закупки».
По данным системы «Прозрачный бизнес», компания является добросовестным налогоплательщиком и входит в реестр квалифицированных подрядных организаций. За 2022 год компания получила чистую прибыль в размере 336,7 млн рублей.
Система СБИС сообщает, что в послужном списке «Стройимпульса» отмечены несколько контрактов стоимостью более миллиарда рублей. В частности, в настоящий момент компания возводит в Тюмени две школы — в районе Мелиораторов и на улице Красных Зорь. А в 2023 году «Стройимпульс» провел капитальный ремонт лечебного корпуса реабилитационного центра в Большом Тараскуле. Общая стоимость исполненных фирмой контрактов превышает 10 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что строительство новой поликлиники ишимской окружной больницы завершится в 2026 году. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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