Больницу в Ишиме построит компания с миллиардными контрактами

Строительство новой поликлиники в Ишиме завершится в 2026 году

15 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

в новом здании кроме поликлиники разместят стоматологию и женскую консультацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Строительством поликлиники для областной больницы №4 в Ишиме Тюменской области займется компания, имеющая в активе несколько миллиардных проектов. Контракт на строительство медучреждения в Тюменской области подписан с ООО «Стройимпульс», сообщает карточка торгов в единой системе «Закупки» «Заключен контракт между управлением капитального строительства Тюменской области и ООО „Стройимпульс“, зарегистрированное в Ишиме Тюменской области. Сумма контракта — 1,57 млрд рублей», — сообщает ЕИС «Закупки». По данным системы «Прозрачный бизнес», компания является добросовестным налогоплательщиком и входит в реестр квалифицированных подрядных организаций. За 2022 год компания получила чистую прибыль в размере 336,7 млн рублей. Система СБИС сообщает, что в послужном списке «Стройимпульса» отмечены несколько контрактов стоимостью более миллиарда рублей. В частности, в настоящий момент компания возводит в Тюмени две школы — в районе Мелиораторов и на улице Красных Зорь. А в 2023 году «Стройимпульс» провел капитальный ремонт лечебного корпуса реабилитационного центра в Большом Тараскуле. Общая стоимость исполненных фирмой контрактов превышает 10 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, что строительство новой поликлиники ишимской окружной больницы завершится в 2026 году. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительством поликлиники для областной больницы №4 в Ишиме Тюменской области займется компания, имеющая в активе несколько миллиардных проектов. Контракт на строительство медучреждения в Тюменской области подписан с ООО «Стройимпульс», сообщает карточка торгов в единой системе «Закупки» «Заключен контракт между управлением капитального строительства Тюменской области и ООО „Стройимпульс“, зарегистрированное в Ишиме Тюменской области. Сумма контракта — 1,57 млрд рублей», — сообщает ЕИС «Закупки». По данным системы «Прозрачный бизнес», компания является добросовестным налогоплательщиком и входит в реестр квалифицированных подрядных организаций. За 2022 год компания получила чистую прибыль в размере 336,7 млн рублей. Система СБИС сообщает, что в послужном списке «Стройимпульса» отмечены несколько контрактов стоимостью более миллиарда рублей. В частности, в настоящий момент компания возводит в Тюмени две школы — в районе Мелиораторов и на улице Красных Зорь. А в 2023 году «Стройимпульс» провел капитальный ремонт лечебного корпуса реабилитационного центра в Большом Тараскуле. Общая стоимость исполненных фирмой контрактов превышает 10 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, что строительство новой поликлиники ишимской окружной больницы завершится в 2026 году. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.