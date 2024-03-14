14 марта 2024

Жители ХМАО смогут проверить здоровье на избирательных участках

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , поликлиника, тонометр, кабинет врача, врач, больница, медицина, медик, справка от врача, направление к врачу, прием у врача
16 марта югорчане смогут проверить здоровье сердца в избирательных участках Фото:
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Жителей Нижневартовска приглашают проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель сможет пройти 16 марта, медики выдадут сертификат о состоянии его здоровья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали медики школы №21 в Нижневартовске.

«16 марта для всех желающих избирателей мы будем проводить кардиоскрининг „Здоровое сердце Югры“: измерять артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы. По результатам обследования будем вычислять риск сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет», — пояснил медработник в беседе с журналистом.

В зависимости от результатов гражданам будут выдавать специальные сертификаты, с тремя разными степенями риска кардиологических болезней. Зеленый сертификат говорит о крепком здоровье человека, желтый — о том, что риск болезней присутствует, но в умеренной степени, а вот красный сертификат послужит поводом для обращения к врачу. Результаты исследования медики будут передавать в поликлиники по месту прописки каждого избирателя.

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Жителей Нижневартовска приглашают проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель сможет пройти 16 марта, медики выдадут сертификат о состоянии его здоровья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали медики школы №21 в Нижневартовске. «16 марта для всех желающих избирателей мы будем проводить кардиоскрининг „Здоровое сердце Югры“: измерять артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы. По результатам обследования будем вычислять риск сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет», — пояснил медработник в беседе с журналистом. В зависимости от результатов гражданам будут выдавать специальные сертификаты, с тремя разными степенями риска кардиологических болезней. Зеленый сертификат говорит о крепком здоровье человека, желтый — о том, что риск болезней присутствует, но в умеренной степени, а вот красный сертификат послужит поводом для обращения к врачу. Результаты исследования медики будут передавать в поликлиники по месту прописки каждого избирателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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