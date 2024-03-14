Жители ХМАО смогут проверить здоровье на избирательных участках

Жителей Нижневартовска приглашают проверить здоровье сердца прямо на базе избирательных участков. По итогам скрининга, который любой избиратель сможет пройти 16 марта, медики выдадут сертификат о состоянии его здоровья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали медики школы №21 в Нижневартовске.
«16 марта для всех желающих избирателей мы будем проводить кардиоскрининг „Здоровое сердце Югры“: измерять артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы. По результатам обследования будем вычислять риск сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие десять лет», — пояснил медработник в беседе с журналистом.
В зависимости от результатов гражданам будут выдавать специальные сертификаты, с тремя разными степенями риска кардиологических болезней. Зеленый сертификат говорит о крепком здоровье человека, желтый — о том, что риск болезней присутствует, но в умеренной степени, а вот красный сертификат послужит поводом для обращения к врачу. Результаты исследования медики будут передавать в поликлиники по месту прописки каждого избирателя.
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