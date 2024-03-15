Минобороны РФ: боевики ВСУ пытались закрепиться в одном из домов Белгорода

В Белгородской области военные ВСУ предприняли попытку закрепиться в одном из жилых домов. Однако ВС РФ сорвали их операцию, группа диверсантов была заблокирована и начала отступление на украинскую территорию. Об этом сообщают в Минобороны России.
«Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины», — заявили в ведомстве. Отмечается, что группа диверсантов попыталась закрепить в доме на улице Республиканской в области. При этом армия России заблокировала их. Остатки киевской группировки вышли на минное поле и были ликвидированы.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в регионе военный ВС РФ уничтожил диверсантов ГУР в их окопах. Он закинул туда гранату, большая часть украинских солдат оказалась ранеными или убитыми.
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