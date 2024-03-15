Российский боец в одиночку уничтожил группу диверсантов в Белгородской области

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, граната, амуниция, лимонка
Боец ВС РФ закинул гранату в окоп ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области российский военный уничтожил диверсантов ГУР в окопах, закинув туда гранату. Сам боец остался жив. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что военный остался жив.

В результате несколько диверсантов ВСУ в окопах оказались ранеными или убитыми. Действия российского бойца позволили ликвидировать украинскую группу полностью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак диверсантов Украины в области были повреждены 23 квартиры в семи домах, в том числе два окна в школе. Также ранения получили два человека.

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В Белгородской области российский военный уничтожил диверсантов ГУР в окопах, закинув туда гранату. Сам боец остался жив. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что военный остался жив. В результате несколько диверсантов ВСУ в окопах оказались ранеными или убитыми. Действия российского бойца позволили ликвидировать украинскую группу полностью. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак диверсантов Украины в области были повреждены 23 квартиры в семи домах, в том числе два окна в школе. Также ранения получили два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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