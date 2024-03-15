Российский боец в одиночку уничтожил группу диверсантов в Белгородской области

15 марта 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Боец ВС РФ закинул гранату в окоп ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области российский военный уничтожил диверсантов ГУР в окопах, закинув туда гранату. Сам боец остался жив. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — написал Поддубный в своем telegram-канале . Он отметил, что военный остался жив. В результате несколько диверсантов ВСУ в окопах оказались ранеными или убитыми. Действия российского бойца позволили ликвидировать украинскую группу полностью. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак диверсантов Украины в области были повреждены 23 квартиры в семи домах, в том числе два окна в школе. Также ранения получили два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области российский военный уничтожил диверсантов ГУР в окопах, закинув туда гранату. Сам боец остался жив. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что военный остался жив. В результате несколько диверсантов ВСУ в окопах оказались ранеными или убитыми. Действия российского бойца позволили ликвидировать украинскую группу полностью. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак диверсантов Украины в области были повреждены 23 квартиры в семи домах, в том числе два окна в школе. Также ранения получили два человека.