Российский боец в одиночку уничтожил группу диверсантов в Белгородской области

В Белгородской области российский военный уничтожил диверсантов ГУР в окопах, закинув туда гранату. Сам боец остался жив. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области, встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — написал Поддубный в своем
В результате несколько диверсантов ВСУ в окопах оказались ранеными или убитыми. Действия российского бойца позволили ликвидировать украинскую группу полностью.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак диверсантов Украины в области были повреждены 23 квартиры в семи домах, в том числе два окна в школе. Также ранения получили два человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.