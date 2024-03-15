Крупная свердловская компания пригласила на выборы многотысячным флешмобом. Видео

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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, митинг, сима ленд, патриотизм
Сотрудники «Сима-ленда» проголосовали сами и призвали это сделать других Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Тысячи сотрудников компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб, в котором призвали жителей Свердловской области проголосовать на выборах президента. Видеоролик патриотической акции имеется в распоряжении URA.RU.

«Важно каждому из нас сделать правильный выбор», «Я голосую за будущее нашей страны», «Мы сделали свой выбор, сделайте и вы, это важно для страны», — с такими призывами обратился к землякам коллектив «Сима-ленда». Судя по кадрам, все сотрудники компании дружно приняли участие в голосовании. Для флешмоба они выстроились в живые лозунги «Мы вместе», «Мы любим Россию».

Выборы президента России проходят три дня — с 15-го по 17 марта. В эти же дни в Свердловской области проходит викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. В ней жители региона смогут выиграть 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».

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Тысячи сотрудников компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб, в котором призвали жителей Свердловской области проголосовать на выборах президента. Видеоролик патриотической акции имеется в распоряжении URA.RU. «Важно каждому из нас сделать правильный выбор», «Я голосую за будущее нашей страны», «Мы сделали свой выбор, сделайте и вы, это важно для страны», — с такими призывами обратился к землякам коллектив «Сима-ленда». Судя по кадрам, все сотрудники компании дружно приняли участие в голосовании. Для флешмоба они выстроились в живые лозунги «Мы вместе», «Мы любим Россию». Выборы президента России проходят три дня — с 15-го по 17 марта. В эти же дни в Свердловской области проходит викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. В ней жители региона смогут выиграть 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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