Крупная свердловская компания пригласила на выборы многотысячным флешмобом. Видео

15 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Сима-ленда» проголосовали сами и призвали это сделать других Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Тысячи сотрудников компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб, в котором призвали жителей Свердловской области проголосовать на выборах президента. Видеоролик патриотической акции имеется в распоряжении URA.RU. «Важно каждому из нас сделать правильный выбор», «Я голосую за будущее нашей страны», «Мы сделали свой выбор, сделайте и вы, это важно для страны», — с такими призывами обратился к землякам коллектив «Сима-ленда». Судя по кадрам, все сотрудники компании дружно приняли участие в голосовании. Для флешмоба они выстроились в живые лозунги «Мы вместе», «Мы любим Россию». Выборы президента России проходят три дня — с 15-го по 17 марта. В эти же дни в Свердловской области проходит викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. В ней жители региона смогут выиграть 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи сотрудников компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб, в котором призвали жителей Свердловской области проголосовать на выборах президента. Видеоролик патриотической акции имеется в распоряжении URA.RU. «Важно каждому из нас сделать правильный выбор», «Я голосую за будущее нашей страны», «Мы сделали свой выбор, сделайте и вы, это важно для страны», — с такими призывами обратился к землякам коллектив «Сима-ленда». Судя по кадрам, все сотрудники компании дружно приняли участие в голосовании. Для флешмоба они выстроились в живые лозунги «Мы вместе», «Мы любим Россию». Выборы президента России проходят три дня — с 15-го по 17 марта. В эти же дни в Свердловской области проходит викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. В ней жители региона смогут выиграть 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».