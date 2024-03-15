Лидер «Агаты Кристи» призвал жителей Свердловской области к мобилизации

15 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов заявил, что обстановка внутри России требует вовлечения всех граждан в процесс голосования Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подчеркнул, что голосование — не только право, но и долг каждого гражданина России. В разговоре с URA.RU он призвал жителей Свердловской области сходить на выборы президента, которые проходят 15—17 марта. «Почему важно идти на выборы и почему важно именно сейчас? Потому что сейчас очень сложная геополитическая обстановка, и обстановка внутри России требует мобилизации. Это гражданский долг: каждый гражданин должен встать и пойти [на выборы], это обязанность. Я подчеркиваю: это и право, и обязанность», — заявил Самойлов. Он сказал, что необходимость всем голосовать доказывают элементарная математика и статистика. «Если мы будем думать, что такой-то все равно выиграет, и мы поэтому не пойдем, то количество проголосовавших людей соответственно будет меньше. И тотально наш кандидат наберет меньшее количество голосов», — объяснил музыкант. «Поэтому надо всем сходить и проголосовать, чтобы победа кандидата была очень убедительной. Чтобы мы потом могли все вместе в нашей стране совершать какие-то вещи», — добавил Вадим Самойлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подчеркнул, что голосование — не только право, но и долг каждого гражданина России. В разговоре с URA.RU он призвал жителей Свердловской области сходить на выборы президента, которые проходят 15—17 марта. «Почему важно идти на выборы и почему важно именно сейчас? Потому что сейчас очень сложная геополитическая обстановка, и обстановка внутри России требует мобилизации. Это гражданский долг: каждый гражданин должен встать и пойти [на выборы], это обязанность. Я подчеркиваю: это и право, и обязанность», — заявил Самойлов. Он сказал, что необходимость всем голосовать доказывают элементарная математика и статистика. «Если мы будем думать, что такой-то все равно выиграет, и мы поэтому не пойдем, то количество проголосовавших людей соответственно будет меньше. И тотально наш кандидат наберет меньшее количество голосов», — объяснил музыкант. «Поэтому надо всем сходить и проголосовать, чтобы победа кандидата была очень убедительной. Чтобы мы потом могли все вместе в нашей стране совершать какие-то вещи», — добавил Вадим Самойлов.