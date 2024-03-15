Лидер «Агаты Кристи» призвал жителей Свердловской области к мобилизации

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Открытие подземного пешеходного «Перехода Цоя» на Плотинке после обновления. Екатеринбург, самойлов вадим
Вадим Самойлов заявил, что обстановка внутри России требует вовлечения всех граждан в процесс голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подчеркнул, что голосование — не только право, но и долг каждого гражданина России. В разговоре с URA.RU он призвал жителей Свердловской области сходить на выборы президента, которые проходят 15—17 марта.

«Почему важно идти на выборы и почему важно именно сейчас? Потому что сейчас очень сложная геополитическая обстановка, и обстановка внутри России требует мобилизации. Это гражданский долг: каждый гражданин должен встать и пойти [на выборы], это обязанность. Я подчеркиваю: это и право, и обязанность», — заявил Самойлов.

Он сказал, что необходимость всем голосовать доказывают элементарная математика и статистика. «Если мы будем думать, что такой-то все равно выиграет, и мы поэтому не пойдем, то количество проголосовавших людей соответственно будет меньше. И тотально наш кандидат наберет меньшее количество голосов», — объяснил музыкант.

«Поэтому надо всем сходить и проголосовать, чтобы победа кандидата была очень убедительной. Чтобы мы потом могли все вместе в нашей стране совершать какие-то вещи», — добавил Вадим Самойлов.

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Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подчеркнул, что голосование — не только право, но и долг каждого гражданина России. В разговоре с URA.RU он призвал жителей Свердловской области сходить на выборы президента, которые проходят 15—17 марта. «Почему важно идти на выборы и почему важно именно сейчас? Потому что сейчас очень сложная геополитическая обстановка, и обстановка внутри России требует мобилизации. Это гражданский долг: каждый гражданин должен встать и пойти [на выборы], это обязанность. Я подчеркиваю: это и право, и обязанность», — заявил Самойлов. Он сказал, что необходимость всем голосовать доказывают элементарная математика и статистика. «Если мы будем думать, что такой-то все равно выиграет, и мы поэтому не пойдем, то количество проголосовавших людей соответственно будет меньше. И тотально наш кандидат наберет меньшее количество голосов», — объяснил музыкант. «Поэтому надо всем сходить и проголосовать, чтобы победа кандидата была очень убедительной. Чтобы мы потом могли все вместе в нашей стране совершать какие-то вещи», — добавил Вадим Самойлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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