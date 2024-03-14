14 марта 2024

В пермском минздраве рассказали о состоянии ребенка, избитого одноклассниками

Минздрав: избитый одноклассниками ребенок находится в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник попал в больницу после избиения Фото:

Четвероклассник, которого 13 марта избили трое одноклассников, находится в больнице, врачи продолжают его лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Ребенок госпитализирован, продолжает лечение в условиях стационара. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнили в министерстве.

Инцидент произошел 13 марта в Губахе. Трое школьников подкараулили своего одноклассника после школы и избили его. У мальчика гематомы и ушибы головы. После того как он вернулся домой, ему вызвали скорую помощь. Ранее мама четвероклассника рассказала URA.RU о причинах произошедшего. По факту избиения полиция проводит проверку.

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Четвероклассник, которого 13 марта избили трое одноклассников, находится в больнице, врачи продолжают его лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Ребенок госпитализирован, продолжает лечение в условиях стационара. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнили в министерстве. Инцидент произошел 13 марта в Губахе. Трое школьников подкараулили своего одноклассника после школы и избили его. У мальчика гематомы и ушибы головы. После того как он вернулся домой, ему вызвали скорую помощь. Ранее мама четвероклассника рассказала URA.RU о причинах произошедшего. По факту избиения полиция проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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