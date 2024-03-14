В пермском минздраве рассказали о состоянии ребенка, избитого одноклассниками

Четвероклассник, которого 13 марта избили трое одноклассников, находится в больнице, врачи продолжают его лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Ребенок госпитализирован, продолжает лечение в условиях стационара. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнили в министерстве.
Инцидент произошел 13 марта в Губахе. Трое школьников подкараулили своего одноклассника после школы и избили его. У мальчика гематомы и ушибы головы. После того как он вернулся домой, ему вызвали скорую помощь. Ранее мама четвероклассника рассказала URA.RU о причинах произошедшего. По факту избиения полиция проводит проверку.
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