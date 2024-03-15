В Екатеринбурге на выборах президента проголосовал «медведь». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избиратель в костюме медведя поднял настроение всем, кто был на участке
Избиратель в костюме медведя поднял настроение всем, кто был на участке Фото:

На избирательный участок в ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге пришел проголосовать человек в костюме медведя. Видео с URA.RU поделились свидетели неожиданного перфоманса.

«Здравствуйте, вы к нам?» — удивились члены комиссий. «Какой красивый у нас избиратель. Может, вашу голову подержать?» — предложила одна из наблюдателей, когда гостю потребовалось зарегистрироваться и расписаться. После того как «медведь» проголосовал, с ним начали активно фотографироваться.

Автором перфоманса оказался 18-летний Никита. Он рассказал, что голосует первый раз, поэтому решил отметить событие. «Тем более, медведь это символ нашей страны — сильный и могущественный», — поделился собеседник. В подарок от комиссии он получил значок и аплодисменты

Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.

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На избирательный участок в ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге пришел проголосовать человек в костюме медведя. Видео с URA.RU поделились свидетели неожиданного перфоманса. «Здравствуйте, вы к нам?» — удивились члены комиссий. «Какой красивый у нас избиратель. Может, вашу голову подержать?» — предложила одна из наблюдателей, когда гостю потребовалось зарегистрироваться и расписаться. После того как «медведь» проголосовал, с ним начали активно фотографироваться. Автором перфоманса оказался 18-летний Никита. Он рассказал, что голосует первый раз, поэтому решил отметить событие. «Тем более, медведь это символ нашей страны — сильный и могущественный», — поделился собеседник. В подарок от комиссии он получил значок и аплодисменты Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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