В Екатеринбурге на выборах президента проголосовал «медведь». Фото, видео

15 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Избиратель в костюме медведя поднял настроение всем, кто был на участке Фото: Владимир Жабриков, URA.RU На избирательный участок в ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге пришел проголосовать человек в костюме медведя. Видео с URA.RU поделились свидетели неожиданного перфоманса. «Здравствуйте, вы к нам?» — удивились члены комиссий. «Какой красивый у нас избиратель. Может, вашу голову подержать?» — предложила одна из наблюдателей, когда гостю потребовалось зарегистрироваться и расписаться. После того как «медведь» проголосовал, с ним начали активно фотографироваться. Автором перфоманса оказался 18-летний Никита. Он рассказал, что голосует первый раз, поэтому решил отметить событие. «Тем более, медведь это символ нашей страны — сильный и могущественный», — поделился собеседник. В подарок от комиссии он получил значок и аплодисменты Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования. Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На избирательный участок в ЗАГС на улице Лодыгина в Екатеринбурге пришел проголосовать человек в костюме медведя. Видео с URA.RU поделились свидетели неожиданного перфоманса. «Здравствуйте, вы к нам?» — удивились члены комиссий. «Какой красивый у нас избиратель. Может, вашу голову подержать?» — предложила одна из наблюдателей, когда гостю потребовалось зарегистрироваться и расписаться. После того как «медведь» проголосовал, с ним начали активно фотографироваться. Автором перфоманса оказался 18-летний Никита. Он рассказал, что голосует первый раз, поэтому решил отметить событие. «Тем более, медведь это символ нашей страны — сильный и могущественный», — поделился собеседник. В подарок от комиссии он получил значок и аплодисменты Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.