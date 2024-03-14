Свердловская область выбирает президента России. Онлайн-трансляция

15 марта 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Выборы будут проходить с 15 по 17 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области открылись избирательные участки. Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU рассказывает о ходе голосования в режиме онлайн. 09:27 Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал URA.RU, что поедет голосовать сегодня после работы. "Наши мужчины сейчас отдают свой долг на СВО. И минимум, что мы можем сейчас сделать, это выполнить свой гражданский долг - прийти на выборы и проголосовать за будущее, которое они охраняют с оружием, рискуя своими здоровьем, а иногда и жизнью", — добавил он. 09:23 Сегодня в 10 часов свердловский Центр общественного наблюдения (ЦОН) посетит большая делегация международных экспертов из Нигерии, Уганды, Эквадора и Мексики. Их встретят омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты региона, сопредседатель ЦОН Александр Левин. 09:16 Несколько снимков от Владимира Жабрикова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 09:13 Одна из избирательниц призналась корреспонденту URA.RU, что хочет выиграть мотоцикл «Урал». Квартиру тоже хочет, но не верит, что такое возможно. «А на мотоцикле будем с сыном в лес за грибами ездить!» — сказала она. 09:12 Управляющий администрацией Южным округом Владимир Шауракс поделился у себя в соцсетях, что для него нынешние выборы не только большая ответственность, но и маленький праздник. «Впервые делать свой выбор будет мой старший сын. Взял открепительный и уехал на соревнования. Выборы — дело семейное!» — написал он. Фото: telegram-канал «Актуальный Шауракс» [https://t.me/shauraks_top] 09:10 На участках избиратели могут подкрепиться. К примеру, в школе №121 горожанам предлагают сосиски в тесте, слойки, круассаны, ватрушки, кулебяки, булочки, пиццу, блины, воду, сок и другие угощения. Ценник разумный: от 35 до 160 рублей. Все приготовлено поварами и кулинарами самой школы. «Торговля идет бойко. Говорят, что вкусно», — передает журналист URA.RU. Фото: Анна Салымская / URA.RU Фото: Анна Салымская / URA.RU Фото: Анна Салымская / URA.RU Фото: Анна Салымская / URA.RU 09:09 Тем временем Татьяна Мерзлякова позвала наших корреспондентов посмотреть, как голосуют в СИЗО-1. Поделимся кадрами позже! 09:05 Для участия в фотоконкурсе нужно: подписаться на официальную группу викторины в соцсети «ВКонтакте»;

сделать репост закрепленного поста в сообществе;

принять участие в викторине «Опорный край» всей семьей и сделать креативное фото;

сделать фото на фоне пункта проведения викторины (должно быть видно: плакаты викторины, анкеты, медали);

опубликовать фото в соцсети «ВКонтакте».

Каждое утро с 16 по 18 марта организаторы будут объявлять десять лучших фотографий. 08:58 Также свердловчане смогут принять участие в фотоконкурсе «Викторина — всей семье!» и получить сертификат на 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине, пишет департамент информполитики региона. 08:55 В школах, где расположились избирательные участки, отменили занятия. Говорят, дети сильно обрадовались такой возможности пропустить легально уроки. «А учителя-то как обрадовались!» — призналась URA.RU сотрудница одной из школ. 08:48 Если у вас возникнут вопросы или спорные ситуации, можете обратиться на горячую линию Центра общественного наблюдения — 8 (800) 101-96-24. При необходимости на место тут же приедет мобильная группа. Фото: telegram-канал «ЦОН. Свердловская область» [https://t.me/tzon2020] 08:44 Делимся кадрами с избирательного участка от нашего фотографа Ильи Московца. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU 08:41 У Мерзляковой некоторое время не получалось сдать бюллетень — комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не принимал его. Ей пришлось воспользоваться другим. 08:39 Показываем, как участвовала в викторине «Опорный край» омбудсмен Татьяна Мерзлякова. 08:35 Так выглядит памятная медаль за участие в выборах! Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Анна Салымская / URA.RU 08:34 На избирательных участках Верх-Исетского района давки нет. «Но людей пришло голосовать много», — передает журналист агентства. 08:31 Сотрудники участка рассказали, как стать участником викторины «Опорный край». 08:28 Отдать свой голос на участок пришла уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 08:25 Так выглядят бланки с вопросами викторины «Опорный край». Инструкция, как принять участие в акции, тут. Фото: Анна Салымская / URA.RU Фото: Владимир Жабриков / URA.RU 08:20 Работа избирательных комиссий на участках началась с традиционного ритуала — исполнения гимна Российской Федерации. На видео — УИК №1248. 08:18 А вот такие карточки дают на участке после того, как опустишь бюллетень. «Показываешь их волонтерам и получаешь медаль», — передает корреспондент URA.RU. Фото: Анна Салымская / URA.RU Фото: Анна Салымская / URA.RU 08:15 Вот так готовились к открытию участка в школе №79 (Академический район). 08:10 Выборы на территории Свердловской области совпали с викториной «Опорный край». Она приурочена к 90-летию региона. В призовом фонде — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Подробная инструкция, как поучаствовать в акции, здесь. 08:09 Свердловчане могут проголосовать в двух форматах — очно, непосредственно на участке, или дистанционно (через «Госуслуги»). На электронное голосование заявились 309 тысяч человек. 08:08 На территории региона открылись 2446 избирательных участков. Все три дня они будут работать с 08:00 до 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области открылись избирательные участки. Восьмые выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU рассказывает о ходе голосования в режиме онлайн. 09:27 15.03.2024 Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал URA.RU, что поедет голосовать сегодня после работы. "Наши мужчины сейчас отдают свой долг на СВО. И минимум, что мы можем сейчас сделать, это выполнить свой гражданский долг - прийти на выборы и проголосовать за будущее, которое они охраняют с оружием, рискуя своими здоровьем, а иногда и жизнью", — добавил он. 09:23 15.03.2024 Сегодня в 10 часов свердловский Центр общественного наблюдения (ЦОН) посетит большая делегация международных экспертов из Нигерии, Уганды, Эквадора и Мексики. Их встретят омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты региона, сопредседатель ЦОН Александр Левин. 09:16 15.03.2024 Несколько снимков от Владимира Жабрикова. 09:13 15.03.2024 Одна из избирательниц призналась корреспонденту URA.RU, что хочет выиграть мотоцикл «Урал». Квартиру тоже хочет, но не верит, что такое возможно. «А на мотоцикле будем с сыном в лес за грибами ездить!» — сказала она. 09:12 15.03.2024 Управляющий администрацией Южным округом Владимир Шауракс поделился у себя в соцсетях, что для него нынешние выборы не только большая ответственность, но и маленький праздник. «Впервые делать свой выбор будет мой старший сын. Взял открепительный и уехал на соревнования. Выборы — дело семейное!» — написал он. 09:10 15.03.2024 На участках избиратели могут подкрепиться. К примеру, в школе №121 горожанам предлагают сосиски в тесте, слойки, круассаны, ватрушки, кулебяки, булочки, пиццу, блины, воду, сок и другие угощения. Ценник разумный: от 35 до 160 рублей. Все приготовлено поварами и кулинарами самой школы. «Торговля идет бойко. Говорят, что вкусно», — передает журналист URA.RU. 09:09 15.03.2024 Тем временем Татьяна Мерзлякова позвала наших корреспондентов посмотреть, как голосуют в СИЗО-1. Поделимся кадрами позже! 09:05 15.03.2024 Для участия в фотоконкурсе нужно: Каждое утро с 16 по 18 марта организаторы будут объявлять десять лучших фотографий. 08:58 15.03.2024 Также свердловчане смогут принять участие в фотоконкурсе «Викторина — всей семье!» и получить сертификат на 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине, пишет департамент информполитики региона. 08:55 15.03.2024 В школах, где расположились избирательные участки, отменили занятия. Говорят, дети сильно обрадовались такой возможности пропустить легально уроки. «А учителя-то как обрадовались!» — призналась URA.RU сотрудница одной из школ. 08:48 15.03.2024 Если у вас возникнут вопросы или спорные ситуации, можете обратиться на горячую линию Центра общественного наблюдения — 8 (800) 101-96-24. При необходимости на место тут же приедет мобильная группа. 08:44 15.03.2024 Делимся кадрами с избирательного участка от нашего фотографа Ильи Московца. 08:41 15.03.2024 У Мерзляковой некоторое время не получалось сдать бюллетень — комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не принимал его. Ей пришлось воспользоваться другим. 08:39 15.03.2024 Показываем, как участвовала в викторине «Опорный край» омбудсмен Татьяна Мерзлякова. 08:35 15.03.2024 Так выглядит памятная медаль за участие в выборах! 08:34 15.03.2024 На избирательных участках Верх-Исетского района давки нет. «Но людей пришло голосовать много», — передает журналист агентства. 08:31 15.03.2024 Сотрудники участка рассказали, как стать участником викторины «Опорный край». 08:28 15.03.2024 Отдать свой голос на участок пришла уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 08:25 15.03.2024 Так выглядят бланки с вопросами викторины «Опорный край». Инструкция, как принять участие в акции, тут. 08:20 15.03.2024 Работа избирательных комиссий на участках началась с традиционного ритуала — исполнения гимна Российской Федерации. На видео — УИК №1248. 08:18 15.03.2024 А вот такие карточки дают на участке после того, как опустишь бюллетень. «Показываешь их волонтерам и получаешь медаль», — передает корреспондент URA.RU. 08:15 15.03.2024 Вот так готовились к открытию участка в школе №79 (Академический район). 08:10 15.03.2024 Выборы на территории Свердловской области совпали с викториной «Опорный край». Она приурочена к 90-летию региона. В призовом фонде — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Подробная инструкция, как поучаствовать в акции, здесь. 08:09 15.03.2024 Свердловчане могут проголосовать в двух форматах — очно, непосредственно на участке, или дистанционно (через «Госуслуги»). На электронное голосование заявились 309 тысяч человек. 08:08 15.03.2024 На территории региона открылись 2446 избирательных участков. Все три дня они будут работать с 08:00 до 20:00.