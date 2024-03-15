Меценат Симановский: сегодня мы определяем будущее России

Свердловский меценат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский заявил, что в настоящее время решается судьба России. Таким мнением он поделился с URA.RU в обсуждении выборов президента.
«Сегодня мы с вами определяем будущее России. Я свой выбор сделал», — лаконично сказал Симановский. Благотворитель уже проголосовал на своем избирательном участке. А сотрудники его предприятия поучаствовали в многотысячном патриотическом флешмобе.
Президентские выборы проходят 15—17 марта, самые актуальные новости агентство собирает в своей онлайн-трансляции. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.
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