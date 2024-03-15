Тюменский бизнес избавляется от «шашлычек» и столовых

В Тюмени на продажу выставлены 70 точек общепита

Причиной продажи предприниматели называют потерю интереса к бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские предприниматели, которым принадлежат небольшие точки общепита, начали повально избавляться от бизнеса. На площадке биржи «Бизнес Маркет» размещено больше 70 объявлений о продаже столовых, кофеен, баров, ресторанчиков восточной кухни. Еще 20 объявлений размещено на доске объявлений «Авито».

«Продается готовый бизнес — точка с хот-догами. Работает шесть лет, согласовано добавление в ассортимент шаурмы, закуплено необходимое оборудование. Причина продажи — бизнес работает „в ноль“, так как собственник не уделяет должного внимания», — сообщает автор одного из таких объявлений.

Пропажей интереса к бизнесу объяснил продажу и другой владелец точки общепита. Хозяин небольшой кофейни на правах анонимности сообщил URA.RU, что при современной конкуренции развивать подобный бизнес практически невозможно. «Я открывал точку несколько лет назад, когда кофеен еще не было так много. Сейчас они на каждом углу, и по прибыли уперся в потолок, в итоге дело просто наскучило», — поделился с URA.RU бизнесмен.

Потерю интереса называют самой частой продажей бизнеса и эксперты биржи «Бизнес Маркет». По словам директора биржи Андрея Попова, потеря интереса обычно связана именно с пределами прибыли. «Бизнесмены часто продают дело потому, что уперлись в личный потолок. Вполне вероятно, что новый владелец может спокойно этот потолок проломить и вывести бизнес на новый уровень», — пояснил URA.RU Попов.

Ранее URA.RU рассказало, что трудности в настоящий момент испытывают практически все сферы бизнеса в Тюмени. Самыми рисковыми арбитражные управляющие называют строительство и торговлю.